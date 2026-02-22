El Extremadura se va de Chapín con cara de ‘tonto’

Ficha: Xerez Deportivo 0-0 Extremadura XEREZ DEPORTIVO: Bloch; Juanjo Mateo (Marcelo, m.70), Cantero, Morante, Carlos Daniel, Rivelott, Gandoy, Javi Feria (Longo, m.78), Ilias (Diego, m.70), Julen Ekiza (Berto, m.70), Dieste (Sergio Iglesias, m.78) EXTREMADURA: Robador; Cera, Ángel Cano, Núñez, Cordero, Robe Moreno (Barace, m.63), Zarfino, Luis Nicolás, Marco Manchón (Callejón, m.78), Manu Ramírez (Dieguito, m.63), Frodo (Maikel, m.63). ÁRBITRO: : Raúl de la Mata (Madrid). Amonestó con amarilla a los locales Juanjo Mateo, Carlos Daniel. Gandoy, Julen, Dieste; y a los visitantes Robe Moreno, Manu Ramírez, Frodo, Barace y Maikel. ESTADIO: Chapín. 3.400 espectadores.

Un punto que sabe a poco. A muy poco, pese a que hay alguna que otra lectura positiva para el Extremadura en Chapín. El gol mal anulado a Miguel Núñez en el último suspiro dejó con cara de tontos a un equipo, el azulgrana, que había maniatado bien a su rival y que había encontrado un premio definitivo, pero el auxiliar y el árbitro dejaron al Extremadura sin el triunfo. Las imágenes lo dicen todo. Gol mal anulado y un empate amargo.

No fue un gran partido de ninguno de los dos equipos. El Extremadura, eso sí, volvió a estar muy sólido y organizado. Rocha dio entrada a cuatro jugadores nuevos con respecto al último partido ante el Antoniano y todos respondieron con nivel.

Pasaron pocas cosas en la primera parte. La más destacada fue un saque de esquina a los cinco minutos del Extremadura que Carlos Cordero peinó en el primer palo y un jugador del Xerez Deportivo sacó bajo palos cuando se cantaba el gol azulgrana. De hecho, las imágenes dejaron dudas de si el balón llegó a entrar o no.

Más allá de eso poca chicha tuvo el partido. En el Xerez Deportivo apenas rescatar un disparo de Javi Feria, el mejor de los locales que se marchó desviado muy alto.

Fue un primer tiempo con muchos micro partidos. En los últimos compases, el árbitro anuló un gol a Zarfino. Bien anulado.

La segunda parte fue distinta. El Xerez jugó más tiempo en campo contrario, pero el Extremadura siempre estuvo muy sólido en sus líneas y, cuando salía rápido, tenía más peligro.

Marcos Manchón tuvo una gran ocasión en una conducción vertical que, tras driblar al defensa, finalizó con un disparo centrado que Bloch pudo bloquear a córner con dificultades.

El Xerez Deportivo lo buscó mucho por la banda izquierda, con Javi Feria y Carlos Daniel. Gran partido en defensa de Miguel Cera, que debutaba como titular en el Extremadura ye stuvo a un gran nivel defensivo.

Perdonó el Extremadura a falta de veinte minutos para el final en un córner que botó Dieguito, peinó Zarfino y Miguel Núñez, con todo a favor, remató alto en la mejor de los azulgranas en toda la segunda parte.

También Marco Manchón estuvo a punto de enganchar dentro del área un balón suelto antes de ser sustituido.

En los últimos diez minutos, el árbitro penalizó al Extremadura. El Xerez Deportivo dominaba, pero se tropezaba con una defensa sólida del Extremadura, especialmente en el centro.

En un contragolpe, Imanol Barace sacó un centro medido desde la derecha y Zarfino remató con dificultades empujado por un futbolista local. El banquillo azulgrana pidió un penalti que parecía bastante claro. El árbitro y el auxiliar se desentendieron.

El Extremadura empezó a dar por bueno el empate en los minutos finales, pero siempre con esa sensación de que podía tener alguna extra en el descuento. Y así ocurrió. Fue en el último minuto del descuento, cuando exactamente quedaban 15 segundos. Dieguito botó un córner, Zarfino peinó la bola y Núñez, entrando claramente desde atrás, remachó a gol. El banquillo saltó como un resorte y, tres segundos después, el auxiliar levantó la bandera y anuló el tanto. Ver para creer. Nadie lo creía en el campo. Y mucho menos el Extremadura, al que le costó varias tarjetas amarillas esa última protesta.

Unos minutos antes David Rocha también fue expulsado por devolver un balón al campo cuando el Xerez ponía otro en juego. Todo un despropósito. Un punto en Chapín que sabe a poco, sobre todo, por un final de encuentro que deja mucha polémica.