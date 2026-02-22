La extremeña Paula Carreira se luce en el nacional con la plata

Un buen balance para una especialidad que tiene en Extremadura en general y en Montijo en particular a referentes y una larga trayectoria de éxitos. El Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno, que ha tenido lugar en Castellón, con cuatro participantes del Club de Atletas Montijo, se ha saldado este domingo con una notable actuación de los extremeños.

Paula Carreira Marín, de la escuela del Club de Atletas Montijo, ha conseguido la medalla de plata en la categoría de sub-18, siendo su séptima presea en campeonatos de España, lo cual dice mucho de su espectacular progresión. Fue mejor marca de la temporada «y con una gran competición, después del susto del esguince de tobillo de hace un mes que nos hizo parar los entrenamientos», cuenta su orgullo entrenador, Antonio Fuentes. También Carlos Burón, en el equipo, estará feliz de que sigan los éxitos.

Más participaciones

Mientras tanto, Daniela de la O Piñero, debutaba en la categoría sub-16, finalizando en un muy meritorio cuarto lugar.

En cuanto a la categoría sub-20, Minerva Martín Cerón, fue décima en una actuación que también satisface a su entrenador.

También puede estar satisfecho Luis Javier Vicente García, «con un gran séptimo puesto, mejorando su marca personal en tres ocasiones y en más de dos metros», dice Antonio Fuentes.