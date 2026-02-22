Fran Beltrán, técnico del Mérida: «Ganar cuando no juegas bien también vale»

El Mérida se llevó el derbi ante el Cacereño (1-0) en un Romano abarrotado y Fran Beltrán, que siguió el partido desde una cabina de prensa por sanción, mezcló satisfacción y autocrítica. «Lo primero, las aficiones, extraordinario», arrancó, antes de acordarse del rival: «Desearle suerte al Cacereño, a Julio, que es un entrenador al que además admiro… necesitamos aprender de la intuición y de la experiencia de técnicos como él».

El preparador romano subrayó que su gente respondió pese al fuerte desplazamiento visitante. «Nuestra afición, espectacular… permanentemente se notó al Romano y se notó a los romanos», afirmó. Y explicó por qué él lo vivió desde otro lugar: «No olvidarme de René y el resto del cuerpo técnico, porque yo hoy no debería ni estar aquí. Al final yo he estado tranquilamente viendo el partido en el palco, los que han hecho el trabajo son otros».

En lo futbolístico, Beltrán no escondió que el Mérida sufrió más de lo habitual. «Para mí hemos jugado a nivel visual un mal partido», admitió, aunque defendió el valor de ganar sin brillo: «Tú ganas un mal partido porque haces muchas cosas bien que no se ven tanto… permites centros, pero esos centros casi nunca terminan siendo peligro por lo bien que defiendes el área». También lamentó no haber afinado en las transiciones: «Hemos tenido muchas posibilidades de transitar y contraatacar… y no hemos estado finos», y atribuyó parte del atasco al contexto: «Veía excesivos nervios, excesiva tensión, excesiva emoción… eso de ‘los derbis no se juegan, los derbis se ganan’, no es el camino».

El Mérida, en playoff

El entrenador pidió perspectiva en clave de clasificación. «Si hoy estamos en playoff es por todo lo que venimos haciendo, no se puede evaluar un partido de manera aislada», recalcó, y celebró el colchón con la zona baja: «Hoy dejamos el descenso a 11 puntos». En esa línea insistió: «La presión no la tenemos nosotros… la tiene el Zamora, el Lugo, la Ponfe, el Racing de Ferrol, el Tenerife». Por eso, lanzó un mensaje interno: «Tenemos que jugar con emoción, no con tensión… nosotros llegamos a los resultados a través del fútbol y hoy no ha habido mucho fútbol».

Entre los nombres propios, destacó a Gio: «Va a ser muy difícil sacar a Gio del once si juega así… para mí es el MVP». Y detalló: «Ganó duelos, aportó equilibrio… tiene personalidad y no parece que tiene 21 años». Sobre el goleador, apuntó: «Hallsson… es un gol de 9 importante, tiene la portería entre ceja y ceja». Preguntado por las reclamaciones del Cacereño, fue claro: «Estoy convencido de que lo de Benny no es penalti», aunque añadió: «Yo también la pediría». Cerró mirando al siguiente reto: «Ahora a pensar en el siguiente». Beltrán recordó la fortaleza en casa: «Somos el mejor local de la liga, no tenemos que relajarnos». Y ya con la vista en el calendario avisó también: «Tenemos que ir a Vigo y ser valientes» aunque remató: «Son tres victorias de los últimos cuatro encuentros».