Fútbol del bueno... a ratos, emoción y calor en la grada, todo en uno en el Mérida-Cacereño

Dicen que los derbis regionales suelen caracterizarse por la escasez del buen fútbol, mucha emoción y el calor en las gradas. El de este domingo en el estadio Romano José Fouto cumplió al menos los dos últimos clichés.

Sí. Hubo realmente un buen fútbol, aunque fuera por momentos puntuales. El Mérida, a la contra, hiló al menos cinco-seis jugadas de perfil alto. Entre ellas se puede incluir, desde luego, la del maravilloso tanto de Hallsson, no por la finalización, sino por el desarrollo de la combinación. Lancho-Gio-Hallson y gol del triunfo.

El Cacereño, especialmente en el primer tiempo, también tuvo apego al toque y a una cierta fantasía en su concepción del juego. Cada vez que toca el balón Ajenjo o cada avance por banda de Emi son sinónimos de calidad.

Ganó el equipo romano, pero pudo hacerlo el decano extremeño, que tuvo más y mejores oportunidades. El fútbol, ya se sabe, es cuestión de un centímetro, de una parada inverosímil del meta contrario... que se lo digan a Pau Palacín, un futbolista que hace justamente un año cada vez que tocaba un balón entraba dentro y que en éste, de momento, no está teniendo esa clarividencia. ¿Ansiedad por anotar? Puede, pero también hay que tener claro que los porteros como Adrián (el apellido me lo ahorro) marcan también las diferencias.

Emoción en la pelea

Sí. Hubo emoción. La del marcador, la de la necesidad de los puntos en litigio y la pelea de los dos equipos por cada balón. El componente emocional es un bien añadido al fútbol. Juega más de lo que parece. En el caso de este domingo, el gol del Mérida en el mejor momento del Cacereño fue capital para el triunfo local.

También hubo polémica. El penalti a Monerris en la recta final del partido parecíó diáfano. Fue trabado el extremo del CPC cuando entraba en el área local. El colegiado insistió, tras dirigirse al cutre VARde la categoría (el denominado FVS), que no fue así. El fútbol también es esto:la discrepancia en la interpretación de las acciones que pueden ofrecer dudas.

Lo mejor, sin duda, fue el calor de las gradas, y no solamente el atmosférico, sino el del ánimo de los aficionados. 2.000 cacereños en el Romano son muchos. Ymás de 5.000 emeritenses son muchos. Todo un orgullo para el fútbol regional, ávido de alegrías y de que alguno de sus representantes vuelva al fútbol profesional. ¿El Mérida? ¿Por qué no? De momento está quinto, en zona de ‘playoff’ de ascenso. El equipo que entrena Fran Belrán sabe a lo que juega y tiene a tres futbolistas diferenciales:su portero, Adrián, y su extremo-hace de todo Chiqui, un jugador sin duda de otra categoría, que destila una clase descomunal, algo similar al lateral Vergés, aunque en este caso por fortaleza y profundidad.

Por arriba y por abajo

De aquí hasta el final de la liga, es evidente que el Mérida, salvo catástrofe, va a jugar por entrar en la pelea del ascenso. Visto lo visto, el nivel competitivo que le caracteriza hace pensar en ello.

El Cacereño, mientras tanto, también ha mejorado exponencialmente con las altas de siete futbolistas en el mercado invernal. Las bajas de este domingo (¿algunas, como es habitual, ‘escondidas’ por Julio Cobos?) fueron mucho más allá de Berlanga, Sanchidrián y Osama, quitando ya de la ecuación a Marchena y Deco. Tampoco estaban ni Javi Barrio ni Sanchidrián. En fin...

El Mérida y el Cacereño, el Cacereño y el Mérida. Qué derbi.