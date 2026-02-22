La gran racha victoriosa del Cáceres acaba en Azkoitia

86 - BIELE ISB: Nazir Williams (16), Adrià Moncanut (11), Mohamed Niang (8), Pape Badji (10), Andoni Acha (10) -cinco inicial- Ierai Aizpitarte (2), Oier Ardanza (10), Mikel Olaizola (5), Thierry Sagna (4), Íñigo Miranda (6), Joaquín Cebolla (4). 82 - CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD: Álvaro Palazuelos (0), Wildens Leveque (29), Álex Mazaira (11), Matteo Strikker (21), Albert Lafuente (10) -cinco inicial- Patrick Lima (2), Pearse Uniacke (0), Dani Lara (0), Lance-Amir Paul (9). MARCADOR POR CUARTOS: 22-23, 44-40 (descanso), 70-66 y 86-82 (final). ÁRBITROS: Manuel Berbeira Oria y Pablo Mirantes Ibabe. Eliminados:Badji (min. 39) y Palazuelos (min. 40). INCIDENCIAS: Decimonovena jornada de la Segunda FEB (grupo Oeste).

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad no pudo conseguir la sexta victoria consecutiva y acabó cayendo por 86-82 ante Biele ISB en un encuentro muy igualado hasta el último minuto, en el que los fallos en el lanzamiento de los extremeños y el acierto desde la línea de tiros libres de los locales decantaron el choque. El gran encuentro de Wildens Leveque (29 puntos y 40 de valoración) acabó siendo inútil.

El conjunto de Jacinto Carbajal buscaba prolongar su excelente racha en Azkoitia, ante un rival directo del que solo le separaba una victoria. Salieron a por todas los de Jacinto Carbajal, tratando de defender con orden ante un Biele ISB que, sin embargo, parecía marcar el ritmo en los primeros compases y evitaba que los visitantes se sintieran del todo cómodos, manteniendo la igualdad (7-6).

No tardó mucho Cáceres en cambiar de táctica, metiendo una marcha más e imprimiendo más velocidad a sus transiciones para empezar a hacer daño a su rival con un parcial de 2-9 que les colocaba con cuatro puntos de renta mediado el primer cuarto (9-13).

Estaban mejor en la pintura los extremeños, pero no consiguieron frenar la reacción de su rival, que aprovechó su acierto exterior para mantenerse en el partido y crecer a partir de ahí con un Ardanza muy enchufado, que lideraba la remontada. Ponía así el 20-20 en el luminoso el conjunto vasco a 2:18 para el final del primer cuarto, que acabó con la misma igualdad con la que había comenzado (22-23).

Mucha igualdad

Ya en el segundo cuarto, los locales volvían a marcar el ritmo, impidiendo a Cáceres correr a sus anchas e imponiendo su ley en defensa. Aun así, Paul conseguía poner el 22-25 en el marcador (minuto 12), pero los locales seguían sacando petróleo de su mayor acierto en los lanzamientos lejanos para impedir que su rival abriera brecha y Badji volvía a igualar el luminoso a seis minutos para el descanso (29-29).

La igualdad era máxima y las defensas se imponían con claridad a los ataques, haciendo que las canastas llegaran con cuentagotas, aunque el partido se abrió un poco en la segunda mitad del cuarto y los puntos empezaron a llegar. Eso sí, se mantenía el equilibrio y las alternancias se sucedían en el luminoso (37-38, minuto 17).

Altibajos

Sin embargo, varios fallos consecutivos en el lanzamiento de los extremeños permitieron a Nazir Williams anotar cinco puntos seguidos que colocaban de nuevo a los locales por delante en el marcador (42-38), a 1:14 para el descanso. Una renta de cuatro puntos que los locales consiguieron aguantar hasta el final de este segundo cuarto (44-40).

Las cosas se ponían aún más feas en el inicio del tercer cuarto, con dos canastas consecutivas de los locales que abrían la brecha hasta el 48-40. A partir de ahí, sin embargo, reaccionó Cáceres, que apretó los dientes en defensa para ir poco a poco recortando diferencias hasta conseguir incluso volver a ponerse por delante en el minuto 24, tras un 3-12 (51-52).

Strikker estaba siendo una auténtica pesadilla para la defensa de Biele ISB y conseguía mantener en partido a los extremeños, pese a que, una vez más, el acierto exterior de los locales volvía a darles ventaja (61-59, minuto 27).

La igualdad y las alternancias en el marcador volvían a la cancha del Polideportivo de Azkoitia, pero en el último suspiro un triple de Williams permitía a los locales entrar en el cuarto decisivo de nuevo con cuatro puntos (70-66).

El momento supremo

Un cuarto que comenzaba con un Cáceres muy fallón, errando hasta tres lanzamientos consecutivos que lanzaron a Biele ISB hasta los seis puntos de renta (72-66). Paraba el partido Carbajal y, a la vuelta, entre Strikker y Leveque reimpulsaban otra vez a los suyos (74-72), a 6:44. Mazaira se sumaba a ellos defendiendo y capturando rebotes que permitían a Strikker contragolpear y poner el 76-77 a 4:13 para el final.

El partido empezaba de nuevo y la igualdad se mantuvo hasta el último minuto (80-80). Pero a la hora de la verdad era el equipo local el que sabía leer mejor el partido y, tras adelantarse en el marcador, forzaba las personales de Cáceres Patrimonio para poner el 86-81, del que ya no pudieron reponerse los extremeños.