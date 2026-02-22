Julio Cobos, entrenador del Cacereño: «Hemos hecho un partido para no perder»

El Cacereño se volvió de vacío de Mérida tras caer 1-0, pero Julio Cobos salió reforzando por el trabajo de los suyos y señalando dos acciones polémicas. «Mal, porque lógicamente veníamos con la intención de sumar», arrancó el técnico en su valoración, aunque de inmediato puso el foco en el rendimiento: «Creo que hemos hecho un muy buen partido. Hemos hecho un partido para no perderlo, como mínimo».

Cobos defendió que su equipo compitió desde el inicio y encontró situaciones para marcar. «Hemos entrado muy bien, hemos presionado y hemos sido capaces de robarle el balón y montarle contras, algunas de ellas muy claras, como para haber podido hacer gol», explicó. A su juicio, el duelo se decidió por el acierto: «La diferencia ha estado en que quizás ellos han acertado en una muy buena jugada y nosotros hemos tenido una opción parecida y no hemos sido capaces de acertar».

El entrenador verde también describió un segundo tiempo en el que el Mérida protegió la ventaja y buscó el contragolpe. «Después, en segundo tiempo, ellos tenían algo que guardar y querían hacernos daño a la contra», señaló, antes de insistir en la sensación de igualdad: «Partido igualado, donde creo que éramos merecedores de algo más».

Posibles errores arbitrales

La comparecencia estuvo marcada por las reclamaciones arbitrales. «Nosotros hemos hecho dos reclamaciones», subrayó. La primera, relacionada con una acción del meta: «El portero tiene el balón, lo suelta estando fuera del área… Es que si el portero no tiene el balón en la mano, la coge un jugador nuestro que está ahí». La segunda, un posible penalti: «El balón pasa por debajo de las piernas del Mérida y claramente le da una patada al nuestro. Más claro no lo puedo ver». Cobos fue más allá al hablar de una tendencia: «Estamos viendo semana tras semana que cuesta trabajo a los árbitros rectificar. Fuera de juego, en goles, en mil situaciones, les cuesta mucho admitir que se han podido equivocar».

En cualquier caso, el técnico prefirió cerrar con lo positivo. «Yo me quedo con lo bueno», recalcó, empezando por el desplazamiento masivo de aficionados. «La afición que nos ha acompañado en masa ha sido espectacular. También elogió la competitividad de su plantilla: «Creo que hemos competido y hemos hecho un muy buen partido. Hemos tenido situaciones para que el resultado hubiese sido diferente».

En clave de clasificación, Cobos no escondió la urgencia: «Queremos salir de ahí lo antes posible, pero esto es hasta el final». Y concluyó con un mensaje de pelea: «Cada partido lo afrontamos como una auténtica final… hay que seguir la línea de juego, de ganas, de intensidad, de ser un equipo difícil». También felicitó al rival: «Hay que darle la enhorabuena al Mérida porque está haciendo muy buena temporada: ellos han materializado la suya y nosotros no hemos sido capaces».