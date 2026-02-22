Voleibol. Primera División Femenina
El Licenciados pierde, pero asegura la permanencia
El equipo cacereño, que cayó ante el Collado Villalba, feliz por conseguir el objetivo
El CP Licenciados Reunidos vio cortada su dinámica de victorias en la jornada 17 de Primera División tras caer por 3-0 ante el segundo clasificado, el potente conjunto madrileño de Collado Villalba (25-21, 25-16 y 28-26). Un marcador que no refleja del todo el esfuerzo y la actitud de unas colegialas que, pese a las bajas por lesión, compitieron con carácter y momentos de buen nivel. Al mismo tiempo, el cuadro cacereño, que es quinto, tiene una buena noticia: los resultados en este fin de semana en otros partidos les han hecho asegurar la permanencia, que era el verdadero objetivo.
El encuentro comenzó con un Licen valiente, capaz de sostener el intercambio de golpes durante gran parte del primer set. Sin embargo, la mayor velocidad de juego y la contundencia ofensiva de un Collado Villalba que aspira al ascenso terminaron inclinando la balanza en los momentos decisivos.
El segundo parcial evidenció el potencial del conjunto madrileño, que elevó el ritmo y abrió diferencias. Lejos de venirse abajo, las cacereñas ofrecieron su mejor versión en el tercer set, donde llegaron a forzar un desenlace ajustado (28-26), plantando cara hasta el final.
Con la cantera
Más allá del resultado, el cuerpo técnico hacía una valoración positiva del partido: “A día de hoy no nos da para competir de tú a tú con este tipo de equipos, pero estamos satisfechos porque jugadoras menos habituales han tenido su oportunidad para coger experiencia”. El Licen afrontó el choque con una plantilla muy joven, alineando únicamente a tres sénior de las siete jugadoras en pista, junto a dos cadetes titulares, una juvenil y una júnior, un dato que pone en valor el crecimiento de la base del club en los últimos años.
Sin tiempo para lamentaciones, el equipo ya mira a la próxima semana, en la que afrontará una exigente doble jornada frente al tercer y cuarto clasificados, con el objetivo de seguir disfrutando de la competición.
El Metrikamedia Escuelas Cacereñas de Voleibol también cede
El equipo extremeño masculino de Primera División perdió en casa este fin de semana (2-3) en un encuentro loco, con parciales de 25-18, 22-25, 25-18, 27-29 y 7-15, en el que el cuarto set fue la clave. El cuadro cacereño es ahora séptimo, con 18 puntos, cuajando una notable segunda temporada consecutiva en la categoría.
