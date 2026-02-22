El Mérida se lleva un derbi en el que el Cacereño mereció más

MÉRIDA: Adrián Csenterics, Raúl Beneit (Pipe, min.87), Javi Domínguez (Luis Pareja, min.46), Javi Lancho, Vergés, Martín Solar, Gio Almeida, Rui Gomes (Sofiane, min.62), Chiqui, Benny (Víctor Corral, min.87) y Hallsson (Capi, min.76). CACEREÑO: Diego Nieves, Emi, Iván Martínez, Alonso (Crespo, min.86), Joserra, Conesa (Kaptoum, min.76), Javi Ajenjo (Diego Guti, min.76), Rubén Valdera (César Gómez, min.76), Monerris, Diego Gómez y Pau Palacín (Kensly Vázquez, min.61). GOL: 1-0 Hallsson, min.36. ÁRBITRO: Juan Antonio Palomares Gutiérrez. Andaluz. Amonestó a los locales Adrián Csenterics, Javi Lancho, Vergés, Rui Gomes y Chiqui, y a los visitantes Alonso, Joserra y Kensly Vázquez. INCIDENCIAS: Estadio Romano José Fouto. 7.112 espectadores, alrededor de 2.000 llegados desde Cáceres.

El Romano José Fouto vivió una tarde para la historia. El derbi extremeño entre Mérida y Cacereño dejó el mayor registro de público del estadio en Primera Federación: 7.112 aficionados, con un notable desembarco visitante que rondó los 2.000. El ambiente, festivo y de rivalidad sana, se trasladó a un arranque con ese punto de tensión inevitable cuando la grada empuja y el partido pesa.

Y pesaba, y mucho. Con la jornada ya avanzada en otros campos, el Mérida sabía que una victoria le colocaba quinto. El Cacereño, pendiente del Guadalajara–Ourense (que acabó con derrota de los gallegos), tenía ante sí una oportunidad de oro: ganar le habría permitido salir del descenso. El contexto elevó cada disputa y dio sentido a un choque de detalles, más que de dominio.

El duelo fue igualado, con tramos para cada uno, pero con una sensación repetida: el plan de Julio Cobos logró atascar el juego local y minimizar el entramado de un Fran Beltrán sancionado. Eso sí, al Mérida le bastó con mostrar más calidad individual en el momento decisivo. En resumen: pegó cuando debía y el Cacereño, pese a merecer más por momentos, no tuvo colmillo. Por eso los tres puntos se quedaron en casa.

La tuvo Ajenjo

La primera gran ocasión llegó pronto, en el minuto 4, y fue para el Cacereño. En una falta a favor del Mérida que no llegó a colgarse con los centrales arriba, Martín Solar perdió la pelota siendo el último hombre y el robo habilitó una contra clarísima de Diego Gómez, bien conducida, pero mal resuelta porque se resbaló Ajenjo, cuando ya olía a gol.

Respondió el Mérida en el 12, con su recurso más insistente del primer acto: Vergés. El lateral se proyectó con potencia por la izquierda y asistió a Gio Almeida, que controló en la frontal y buscó la cepa del palo. La pelota se fue fuera por muy poco, dejando un aviso de que el partido se decidiría en pequeños márgenes.

Con una ocasión clara por bando, el guion parecía inclinarse hacia lo que más le convenía al Cacereño: presión alta, robos en campo rival y un Mérida incómodo, sin tiempo para triangular ni para correr. En ese contexto, tampoco faltaron las acciones discutidas. Desde el banquillo visitante se pidieron dos revisiones del FVS, una en cada parte. La primera, en el minuto 17, cuando Csenterics salió al borde del área, agarró el balón y, al ver que la inercia le llevaba fuera, lo soltó. Tras revisar la jugada, el colegiado sancionó la acción y mostró amarilla.

El Mérida seguía encontrando oxígeno por la izquierda. En el 24, Vergés sirvió un buen centro a Rui Gomes, que se acomodó el balón dentro del área, pero remató fuera en una acción muy peligrosa. El Cacereño, por su parte, continuaba robando en zonas comprometidas y generando amenazas. En el 27, una gran acción de Monerris obligó a Adrián Csenterics a firmar la primera de sus intervenciones decisivas.

El gol

El gol llegó en el 36, y explicó la diferencia entre uno y otro. La jugada arrancó en Chiqui y se cocinó a fuego rápido con una doble pared de enorme calidad entre Gio Almeida, Javi Lancho, Raúl Beneit y el propio Almeida. El último pase dejó a Hallsson en ventaja para empujarla y estrenarse como goleador con la camiseta romana: 1-0.

El tanto no cambió el paisaje. El Cacereño mantuvo su plan y antes del descanso tuvo el empate en una acción que heló al Romano: robo sobre Chiqui en salida, contra veloz y Palacín plantado ante Csenterics. El delantero intentó picarla, pero el portero sacó una mano milagrosa, aún más salvadora que la anterior.

Tras el paso por vestuarios, el partido siguió respirando lo mismo: un Mérida más incómodo de lo esperado y un Cacereño insistente, pero sin la mordida final. La última ocasión clara de los visitantes llegó en el 59, con un remate de Pau Palacín que terminó en las manos del portero.

La polémica

Los cambios le sentaron mejor al Mérida, especialmente la entrada de Sofiane por Rui Gomes. El galo aportó energía y agresividad, y equilibró una banda en la que el portugués había ayudado poco en tareas defensivas a Raúl Beneit, algo que el rival detectó y trató de explotar. Precisamente por ese costado llegó otra acción caliente: el derribo de Benny sobre Monerris, que el colegiado no señaló como penalti tras revisarlo. Poco antes, también se revisaron unas manos de un defensor del Cacereño, interpretadas por el árbitro como pegadas al cuerpo.

Cobos acabó apostando por el riesgo, acumulando hombres arriba con Diego Gómez, Kensly Vázquez y compañía —con cierto runrún en la grada visitante por la salida de Palacín para dar entrada a Vázquez—, pero el Mérida se hizo fuerte. Oficio, líneas juntas y una defensa firme para sostener el resultado sin que Csenterics tuviera que multiplicarse de nuevo.

En la foto final manda el marcador y la clasificación: el Mérida se va más feliz. Pero las sensaciones cuentan otra historia. A los locales les queda el aviso de que aún no han regresado del todo al nivel de hace dos semanas (aunque mejoraron respecto a Ourense). Y al Cacereño, aunque duela, le queda un mensaje que a veces se cumple: hay derrotas que refuerzan. Por juego, por competitividad y por el camino que viene mostrando desde el inicio de año, los de Cobos parecen haber encontrado el hilo para pelear —y alcanzar— la salvación.