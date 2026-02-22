Meritorios triunfos para San José y Cáceres Universidad

La esperanza no está perdida en el fútbol sala extremeño para dos de sus representantes en las ligas de ámbito estatal: tanto San José en Segunda Femenina como Cáceres Universidad en la División de Honor Juvenil se sacudieron la marca perdedora que les está caracterizando esta campaña y vencieron sus respectivos encuentros, insuflando así de esperanza lo que resta de segunda vuelta.

Ambos triunfos fueron muy meritorios por producirse fuera de casa. Las colegiales se impusieron al Mercadal en Menorca por 4-5 con dos goles de Paula y uno de Aurora, Isabel y Alba. Fue un choque intenso y tres puntos que sirven para abandonar el último puesto.

Mientras, el Cáceres Universidad pudo con el Pilaristas, un equipo mejor clasificado, por 5-7, y sube así un par de puestos en la tabla, pasando de ser penúltimo a cuarto por la cola.

No fue un fin de semana tan feliz para los dos conjuntos de Extremadura que militan en el grupo 4 de Segunda B. El Jerez empieza a asumir su descenso y esta vez cayó frente al Alcorcón (7-3), mientras que el Grupo López Bolaños ha perdido pie en la lucha por la segunda plaza al no pasar del empate ante el Torrejón (2-2). El equipo de Fuente del Maestre marcha ahora quinto.