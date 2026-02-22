Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Fútbol sala. Competiciones nacionales

Meritorios triunfos para San José y Cáceres Universidad

Empate del Grupo López Bolaños y derrota del Jerez en la jornada de Segunda División B

Alba, portera del San José.

Alba, portera del San José. / Colegio San José FS

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La esperanza no está perdida en el fútbol sala extremeño para dos de sus representantes en las ligas de ámbito estatal: tanto San José en Segunda Femenina como Cáceres Universidad en la División de Honor Juvenil se sacudieron la marca perdedora que les está caracterizando esta campaña y vencieron sus respectivos encuentros, insuflando así de esperanza lo que resta de segunda vuelta.

Ambos triunfos fueron muy meritorios por producirse fuera de casa. Las colegiales se impusieron al Mercadal en Menorca por 4-5 con dos goles de Paula y uno de Aurora, Isabel y Alba. Fue un choque intenso y tres puntos que sirven para abandonar el último puesto.

Mientras, el Cáceres Universidad pudo con el Pilaristas, un equipo mejor clasificado, por 5-7, y sube así un par de puestos en la tabla, pasando de ser penúltimo a cuarto por la cola.

Noticias relacionadas y más

No fue un fin de semana tan feliz para los dos conjuntos de Extremadura que militan en el grupo 4 de Segunda B. El Jerez empieza a asumir su descenso y esta vez cayó frente al Alcorcón (7-3), mientras que el Grupo López Bolaños ha perdido pie en la lucha por la segunda plaza al no pasar del empate ante el Torrejón (2-2). El equipo de Fuente del Maestre marcha ahora quinto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents