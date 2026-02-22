Paso de gigante del Cacereño Femenino

2 - CACEREÑO FEMENINO: Delia Baz, Marina Mielgo, Cora Jiménez, Bella, Caicedo (Victoria Arévalo, min. 63), Sara Rubio, Nerea (Yoladiz,min. 57), Carmen Acedo (Yui Fukuta, min. 83), Tsubaki, Sara Carrillo (Ale López, min. 83) y Lezcano. 1 - SE AEM LLEIDA: Lucía, Loba, Silvia Peñalver, Vero Herrero, Laura Blasco (Nora, min. 81), Noelia, Honoka (Rasanz, min. 76), Inés (Charle, min. 76), Cintia (De la Fuente, min. 81), María Lara (Evelyn, min. 68) y Congo. GOLES: 1-0: Lezcano, min. 67; 2-0: Yorladiz, min. 76): 2-1: Evelyn (pen.), min. 90). ÁRBITRA: Arantza Gallastegui (País Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a las jugadoras locales Bella, Caicedo y Carmen Acedo, y a las visitantes Congo y Noelia. INCIDENCIAS: Partido de la vigésima jornada de la Primera Federación Femenina disputado en los Campos Federativos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres. Unos 250 espectadores.

El Cacereño Femenino consiguió una victoria ante el SE Aem de Lleida (2-1) que se antoja vital para sus aspiraciones de permanencia en la Primera Federación Femenina. Fue un partido durísimo, ante, quizás, el equipo que más se parece en su forma de encarar los partidos al de Ernesto Sánchez, que llegaba en su mejor momento y que, además, se vislumbra como el rival más directo para la pelea por los puestos que dan la permanencia en la segunda categoría del fútbol femenino español, y al que ahora aventaja en tres puntos y le gana el average.

Y con estas premisas de combate, el Cacereño sacó su versión más reconocible y demostró que cuando se trata de ponerlo todo en el campo individualmente en beneficio del grupo, sigue siendo el mejor.

La primera parte fue igualada, aunque las pocas ocasiones de gol tuvieron color verde. Pero la victoria se fraguó en la segunda, en la que el Cacereño fue muy superior, le puso más fútbol, del vistoso y del otro, y volvió a generar mucho más peligro que finalmente aprovechó.

Las locales salieron a por todo desde el inicio en el que lograron finalizar con disparos a puerta las dos primeras jugadas. La guardameta visitante Lucía paró la primera en un tiro cruzado de Sara Carrillo, a la que se le marchó alto el segundo en un intento desde fuera del área.

El frenético inicio verde se frenó con dos parones para atención de jugadoras visitantes y con susto en una contra en la que Bella estuvo más rápida que la visitante Congo, para desbaratar el mano a mano con Delia. El buen ritmo inicial había dado paso a la brega y a los duelos individuales en el que el equipo ilerdense ganaba terreno, aunque sin generar peligro. De hecho, no lo hizo con claridad en ningún momento, pero sí que parecían estar más cómodas las jugadoras de Rubén López durante toda la parte central del primer tiempo.

Nerea encara a una jugadora rival. / CARLOS GIL

Presión de las verdes

El Cacereño volvía a pisar área hacia el tramo final de la primera mitad en dos saques de esquina sacados por Nerea. En el primero, el cabezazo de Bella que se dirigía hacia el fondo de la portería lo sacó Laura Blasco bajo palos. El segundo no lo pudo rematar bien Marina Mielgo y lo envío fuera junto al poste.

Tras el paso por vestuarios, el guion del inicio de partido parecía repetirse. Tsubaki hizo tres fabulosos recortes sobre la línea de fondo y envío al área pequeña donde, entre el barullo de piernas, ni Lezcano ni Carmen Acedo pudieron rematar a gol. SE AEM no conseguía pisar área y lo intentaba desde fuera con un disparo de Noelia que se marchó alto.

Lourdes Lezcano, en un soberbio partido a la que a veces se le echa en falta el gol, pero a la que nunca se le puede reprochar que no se deje todo en el campo, se inventaba una jugada que a punto estuvo de embocar Yorladiz. Era el preámbulo del primer gol que ya se había merecido el equipo de Ernesto Sánchez y que llegó en una jugada de estrategia en la que, cuando todo el mundo se esperaba el centro hacia la batalla área, Sara Rubio la puso rasa para que Bella desde la frontal disparara a puerta, y el rechace de la Lucía lo aprovechaba Lezcano para marcar a placer.

Sara Carrillo, presionada por una futbolista del Aem. / CARLOS GIL

Lo mejor del CPC

Lejos de reaccionar el equipo catalán, fueron los mejores minutos del Cacereño. Apretaba con la presión arriba y recuperaba pronto la pelota, con la intención de sellar la victoria cuanto antes. Y tuvo su recompensa otra vez con Lezcano creando la jugada desde el lateral del área y enviando dentro del área para la feliz resolución de Yorladiz.

El Aem intentaba reaccionar, pero la zaga local se mantuvo firme durante todo el partido y no concedió espacios, por lo que le bastaba con repeler una y otra vez los tímidos ataques visitantes que cuando llegaban al área eran despejados con salidas de puños de Delia.

Pero, con el tiempo reglamentario cumplido, en uno de esos centros con un choque por alto que parecía resolverse con saque de esquina, la colegiada decretó penalti por manos de la defensora. Lo transformo Evelyn para poner la incertidumbre a un triunfo del que se había hecho acreedor el Cacereño. Pero en esos seis minutos de añadido, las jugadoras locales supieron sufrir y desbarataron los intentos de Aem que nunca llegaron a convertirse en ocasiones para empatar.

Con esta victoria, el equipo de Ernesto Sánchez se marcha feliz al parón de selecciones de dos semanas, antes de encarar con más confianza el tramo final de temporada al que ya le quedan tan sólo seis jornadas.