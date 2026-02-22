Baloncesto. Liga Femenina Challenge
El Al-Qázeres no se mueve de la séptima posición
Las cacereñas mantienen la distancia de dos victorias respecto a los equipos que están fuera de la zona de ‘playoff’ y el sábado recibirán al Domusa Teknik
Perdió el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura en la cancha de La Cordá Paterna (73-66), pero las consecuencias en la clasificación no fueron grave. De hecho, continúa en la misma posición en la que arrancó la jornada, la séptima. Las posibilidades de jugar el ‘playoff’, al que tienen derecho del segundo al noveno, están completamente intactas y de hecho la diferencia respecto al décimo, el Adareva, se mantiene en dos victorias, ya que las canarias fueron derrotadas en casa por el Melilla (46-62).
También perdió el noveno, el Domusa Teknik ISB (60-66 frente al Recoletas Zamora), confirmando que no se encuentra precisamente en un buen momento con cinco tropiezos consecutivos. En suma: el único que venció en la zona media de la tabla fue el Bosonit (65-50 al Cajasol Baloncesto Sevilla), lo que le sirve para igualar en el balance a las cacereñas (10-11), aunque por debajo debido al ‘average’ general.
El próximo rival del Al-Qázeres es precisamente el Domusa Teknik (sábado, 18.00, Multiusos). Quedarán todavía muchas jornadas por delante, pero una victoria, particularmente si es por más de 9 puntos -75-66 fue el resultado de la primera vuelta- dejaría el pase al ‘playoff’ muy adelantado. De suceder todo lo contrario, la situación, hoy por hoy favorable, sí que se podría complicar.
