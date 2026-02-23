Ávila: «Si hablo del árbitro no entreno más»

El Badajoz de Miguel Ángel Ávila encajó su primera derrota desde la llegada del técnico cacereño al banquillo tras caer ante el Moralo en un encuentro igualado que se resolvió con un soberbio gol de Goodluck en el descuento. Al término del choque, el entrenador blanquinegro analizó lo sucedido y dejó claro que, más allá del resultado, hubo factores que condicionaron el desarrollo del partido.

«Ha sido un partido igualado, disputado y competido», comenzó señalando Ávila, quien consideró que su equipo firmó una buena primera mitad, aunque con margen de mejora. «En la primera parte hemos estado bien, pero nos ha faltado tranquilidad. Sabíamos que el partido estaba en un detalle», explicó.

El técnico puso el foco en lo ocurrido tras el descanso. «En la segunda parte prácticamente no se ha jugado. Ha habido muchas interrupciones y pérdidas de tiempo», lamentó. A pesar de ello, defendió la actitud de los suyos. «Lo hemos intentado y hemos tenido ocasiones, pero no las hemos metido. El Moralo ha hecho un golazo y esta vez nos ha tocado en contra», resumió.

Malestar con el arbitraje

Ávila evitó profundizar en la actuación arbitral, aunque su malestar fue evidente. «No le puedo achacar nada al equipo. Ha habido cosas que nos han sacado del partido. Del árbitro prefiero no hablar», afirmó antes de ser aún más contundente: «Prefiero no decir nada porque si hablo no voy a entrenar más».

La derrota deja una sensación amarga en el vestuario. «Es normal tener esa sensación cuando pierdes», reconoció, aunque quiso relativizar el golpe. «Aún quedan once jornadas y nos centraremos en la siguiente. Debemos aprender a jugar mejor este tipo de partidos».

Sobre las opciones de liderato, el mensaje fue ambicioso pero realista. «Es difícil, pero mientras haya puntos en juego seguiremos intentándolo», aseguró. El técnico cerró su intervención hablando sobre la lesión de clavícula de Barrena. «Es increíble que el árbitro no haya pitado falta en esa acción», concluyó.