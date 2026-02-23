Cáceres levanta el telón de su año grande con el Campeonato de España de Duatlón

Cáceres se pone el dorsal. La ciudad que este 2026 luce el título de Ciudad Europea del Deporte abre su calendario más ambicioso con una cita que ya sabe lo que es conquistar sus calles: el Campeonato de España de Duatlón regresa este sábado y domingo para convertir el casco histórico y su entorno monumental en un estadio al aire libre.

No es una prueba cualquiera. Es el pistoletazo de salida de un año repleto de grandes eventos y, además, la confirmación de que Cáceres se ha ganado un lugar fijo en el mapa nacional del duatlón. El campeonato ya se disputó aquí el año pasado y la experiencia fue tan positiva -en lo organizativo, en la respuesta ciudadana y en el impacto económico- que la ciudad repite como sede de la principal competición invernal del calendario nacional.

La presentación oficial escenificó esa imagen de unidad institucional que tanto se ha subrayado. La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez; el diputado provincial Pablo Miguel López; el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo; y el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santi Amaro, coincidieron en un mensaje común: el deporte es proyecto de ciudad y de región.

José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón. / Jorge Valiente

Noelia Rodríguez recordó que este campeonato “no es una cita aislada”, sino parte de una estrategia que culminará en 2027 con el Campeonato de Europa de Duatlón, también en Cáceres. El objetivo es claro: que el duatlón en España se asocie directamente con la ciudad. Y argumentos no faltan. Competir aquí es hacerlo en un enclave Patrimonio de la Humanidad, con un casco histórico que cumple 40 años como tal y un circuito urbano que convierte cada zancada y cada pedalada en una postal.

Se espera la presencia de alrededor de un millar de deportistas, que junto a técnicos y acompañantes elevarán la cifra total a unas 3.000 personas. El año pasado, según los datos aportados por la federación, el impacto económico superó el millón de euros y la ocupación hotelera rozó el lleno, extendiéndose incluso a municipios cercanos. Deporte y turismo vuelven a ir de la mano.

Nombres propios

Pero si hay un nombre propio que conecta pasado y presente es el de Kini Carrasco. El paratriatleta cacereño ha sido uno de los diseñadores del circuito de paraduatlón, aportando su experiencia internacional y su conocimiento técnico. El último campeonato oficial que disputó fue precisamente el Nacional de Duatlón celebrado el año pasado en Cáceres. Este fin de semana no solo estará en la trastienda organizativa: también vuelve a estar inscrito. El campeón regresa a casa.

Pablo Miguel López, diputado provincial de Deportes. / Jorge Valiente

El circuito para las pruebas, diseñado con la participación de especialistas como José Manuel Tovar, extriatleta y secretario de la Federación Extremeña de Triatlón, será exigente y espectacular. La prueba inclusiva abrirá el programa el sábado por la mañana, reforzando el carácter integrador de una competición que quiere ser ejemplo dentro y fuera del asfalto.

En lo deportivo, el nivel está garantizado. España es potencia mundial en duatlón y en Cáceres se decidirán las selecciones que acudirán al Campeonato de Europa de Banyoles y al Mundial de Abu Dabi. José Hidalgo destacó la presencia de figuras como María Varo y Javier Martín, dos de las grandes referencias nacionales, y confirmó que estarán los mejores especialistas del país, en categoría masculina, femenina y paraduatlón.

Además, las pruebas élite, que se disputarán en la tarde del sábado, contarán con retransmisión en Teledeporte, lo que amplificará la proyección de la ciudad. Las imágenes de los duatletas junto a las murallas o atravesando el corazón monumental serán la mejor campaña promocional posible.

Santi Amaro, director General de Deportes de la Junta de Extremadura. / Jorge Valiente

Desde la Diputación de Cáceres se insistió en la dimensión provincial del evento. Pablo Miguel López subrayó que la capitalidad deportiva de Cáceres arrastra consigo a toda la provincia, que se beneficia del flujo de visitantes y del escaparate mediático. Santi Amaro, por su parte, habló de “proyecto de región”, destacando la capacidad de las administraciones para remar en la misma dirección cuando se trata de deporte.

La organización ha previsto un dispositivo similar al del año pasado para minimizar las molestias de tráfico, con información puntual sobre cortes de calles. La experiencia previa juega a favor.

Cáceres arranca así su año grande con el sonido inconfundible de las zapatillas golpeando el asfalto y las bicicletas trazando curvas imposibles entre piedra y muralla. El Campeonato de España de Duatlón no solo abre el calendario. Marca el ritmo de una ciudad que ha decidido correr, y hacerlo en cabeza.