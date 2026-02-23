El Coria sale de la zona de playoff después de cuatro meses y medio

Desde que en la jornada cinco el Coria alcanzar los puestos privilegiados de playoff se había mantenido viviendo en zona de paraíso en el grupo quinto de esta Segunda Federación. Pero la derrota por 2-1 ante el Colonia Moscardó ha supuesto un duro golpe para el conjunto cauriense, que ve frenada su dinámica y pierde su plaza entre los mejores en el tramo decisivo del campeonato. Cuatro meses y medio después.

La derrota, y la imagen, ha dejado muy tocado al vestuario. Al término del encuentro, el técnico celeste, Rai Rosa, lanzó un mensaje claro a su plantilla: “ya les he dejado claro en los dos o tres minutos que les he hablado que mi comportamiento hacia ellos va a cambiar. No puede ser que siempre seamos los mismos los que damos”, afirmó con contundencia.

Rai no ocultó su malestar por la actitud de algunos jugadores, señalando que tras el 1-1 y con superioridad numérica el equipo no supo interpretar el plan previsto. “La cosa era muy sencilla: llevar el balón a banda y buscar centros laterales donde creíamos que éramos ganadores, pero ha habido personas que han hecho la guerra por su cuenta. Y no puede ser”, lamentó. El técnico incidió en que el encuentro se decidió por detalles como la falta de concentración en acciones a balón parado y errores individuales que, a su juicio, lastraron al equipo durante todo el choque.

El entrenador fue especialmente duro al calificar el partido como “un auténtico desastre” y reconocer que “individualmente muchos futbolistas hoy no han estado a la altura”. Además, subrayó la importancia de recuperar la intensidad, la humildad y la concentración que habían caracterizado al Coria durante gran parte de la temporada.

“Tenemos que igualar intensidad, trabajo y concentración. Ellos han sido superiores y justos vencedores”, admitió. Rai también rebajó cualquier discurso sobre objetivos ambiciosos y recordó que la prioridad sigue siendo asegurar la permanencia: “mientras no consigamos eso, no podemos mirar más arriba”.

Noticias relacionadas

Con diez jornadas por delante, el técnico tira de autocrítica y deja claro que aumentará la exigencia interna para evitar que la caída del playoff, tras tantas semanas dentro, marque un punto de inflexión negativo en el tramo final del curso.