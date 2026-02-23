Honor a cuatro históricos del Cacereño

«En realidad, vamos a homenajear a nuestros cuatro compañeros y amigos, pero también al Cacereño y a Cáceres, a la ciudad que tan bien nos ha acogido a muchos». La voz de Antonio Blanco (Dos Hermanas, Sevilla, 11 de septiembre de 1960) transmite tantas dosis de pasión como de agradecimiento. Él, que no quiere protagonismo alguno, sí está orgulloso de que 112 personas, entre ellas cerca de 70 futbolistas de los 70, 80 y 90 del decano extremeño, hayan confirmado que se reunirán en la ciudad para rendir tributo a cuatro exjugadores ya fallecidos: Juan Luis Oliva, José María Asenjo, Fernando Alanís, ‘Mateo’, y Avelino Reyes.

Equipo del Cacereño de la temporada 1980-1981, en el que jugaron los cuatro homenajeados. / Cedida

Será el día 14 de marzo en el Hotel Extremadura. La idea surgió hace unos pocos meses, con la iniciativa, sentimental y emotiva, de miembros del grupo de exfutbolistas verdes que se reúnen periódicamente en la ciudad para recordar viejos tiempos. «Charlando con José Luis, Juan Antonio Pérez, ‘Oñi’, y Javier de Arribas pensamos en por qué no hacer algo especial», explica el que fue un ‘10’ de extraordinario talento que militó en el club durante cuatro temporadas. El comité organizador, además de los nombrados, lo completan Vicente Parra (qué forma de jugar al fútbol), Rogelio, José Luis, Nino, Catalán y Segundo.

Juan Luis Oliva. / Cedida

Más nombres

Estarán en la cita ilustres como Manuel Sánchez Delgado, ‘Manolo’; Juan Ramón López Caro, extécnico del Real Madrid, que jugó siendo sub-20 en el equipo; o Agustín Camino (ex Murcia), y clásicos como Jesús, Sarratea, Hernández, Marcos o Chinto. Los hay hasta clásicos de los 90, como Raúl Polo, Palomino o Abel Camacho.

También otros a los que los nostálgicos del CPC de cierta edad recordarán: los Soto, Nico, José Ángel, Emilio, Salgado, Miguel Ángel, Casquero, Nino, Herráez, Pantoja, Zubitur, Víctor y Lorenzo Barrantes, Espada, Almeida, Ruano, Antúnez… todo un elenco de ‘ex’ del que se espera que contribuya a crear el mejor caldo de cultivo para pasar unas horas entrañables.

Mateo. / Cedida

Será un acto sencillo, pero cargado de emotividad, advierten desde dentro. Estarán dos periodistas locales, Paco Mangut (organizador de las reuniones anteriores) y David Santos, ambos testigos directos de aquella época en la que el Cacereño disfrutaba (y sufría) en los primeros años del Príncipe Felipe. «Nuestro objetivo es que todo el mundo se vaya satisfecho», resume Blanco. Y es que el comité organizador del evento resalta el esfuerzo de muchos de los asistentes, que vendrán desde fuera para disfrutar de un día especial.

Manolo y su ciudad

«El mejor que he visto está claro que ha sido Manolo, una persona que siempre lleva a Cáceres, y no solamente al Cacereño, por bandera. Como futbolista era evidente que era buenísimo», añade. Como el exinternacional, otros muchos. Blanco, ahora trabajando para el Córdoba, es de corazón «del Betis y del Cacereño» y desprende un halo de tributo a Cáceres y sus gentes.

José María Asenjo. / Cedida

Todo el engranaje está ya en proceso. Luis Javier Catalán, conocido entonces como Catalán II, exdelantero trujillano del Cacereño y hermano del portero Serafín, que llegó a jugar en el Cádiz en Primera tras destacar en el CPC, ha realizado entrevistas estos días a protagonistas que ya están preparando una previa muy emotiva. La gala la conducirá David Santos.

«Oliva era muy buen jugador, con un gran regate corto, pero sobre todo se trataba de una persona extraordinaria, a la que no molestaba nada y que se llevaba bien con todos», transmite Blanco sobre aquel ‘7’ diferencial nacido en Ciudad Rodrigo, que disputó dos temporadas en el Cacereño y diez en la UP Plasencia. Murió en 2015, a los 56 años, víctima de un derrame cerebral. Aquel extremo derecho, apodado ‘El Negro’, dejó una huella imborrable.

Avelino Reyes. / Cedida

El recuerdo siempre presente para la mayoría de Juan Luis Oliva (qué delantera aquella Oliva-Mula-José Luis), como el de ‘Mateo’ (central de fuste, con Oñi siempre de fiel escudero y con Casquero, Camino o el Pitu Ramos a los costados), Asenjo (al que se tributó un sentido homenaje en julio pasado) o Avelino Reyes (que compartió portería con Soto, uno de los mejores metas de la historia del decano regional) será eterno.