El Magic vence a Cibeles y acaricia el título de campeón de Extremadura

Tras aplazarse una semana la competición por las adversas condiciones meteorológicas, el pasado sábado se disputó en Sierra de Fuentes la séptima ronda, de las nueve previstas, del Campeonato de Extremadura por Equipos de ajedrez. En División de Honor, el Club Magic Extremadura, 20 veces campeón de liga, se medía a su rival directo, Cibeles A, que llegaba a solo un punto y firmando un excelente torneo.

El encuentro, que se presagiaba muy igualado, se resolvió con una victoria rotunda del conjunto emeritense por 4,5–0,5. El equipo capitaneado por el Gran Maestro Manuel Pérez Candelario no dio opción: el propio Pérez Candelario se impuso en el tablero 1 y también sumaron el punto Emilio Moreno, Iván Cabezas y el jovencísimo Hugo Pérez Solanas (10 años), que está cuajando una actuación sobresaliente en el campeonato. El histórico Manuel Rodríguez completó el marcador con unas tablas frente a Daniel Donaire.

Con este resultado, el Magic aventaja en tres puntos al vigente campeón, C. A. Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que venció por 4–1 a Lotería La Favorita de Badajoz, y también al propio Cibeles A, tercero en la clasificación. El conjunto emeritense podría proclamarse campeón matemáticamente en la octava y penúltima jornada, el próximo sábado, de nuevo en Sierra de Fuentes, si logra vencer a Turuñuelo A de Guareña, actualmente en la octava posición de los diez equipos participantes.

En la zona baja de la tabla, los dos últimos puestos los ocupan C. A. Albatros A (Cáceres) e Isantramex (Mérida). Por su parte, en Primera División, el primer filial del club, Magic Promesas, también está firmando un torneo excelente: suma seis victorias y un empate y lidera por delante de Cáceres Patrimonio–Ingulados y Almendralejo A.