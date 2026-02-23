El Mérida da su paso más importante con su Ciudad Deportiva

Todavía con la sonrisa de la victoria lograda el domingo en el derbi extremeño ante el Cacereño, que ha permitido al equipo auparse a la quinta posición, el Mérida presentó este lunes la que aspira a convertirse en la joya del proyecto de BIA en la capital autonómica: su Ciudad Deportiva.

En el acto estuvieron presentes el presidente de la entidad, Cliff Crown; el director general, Alejandro Pérez; y el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna. También acudió el secretario general de la Federación Extremeña de Fútbol, Cristian Sánchez, quien disculpó la ausencia del presidente del ente federativo, Sergio Merchán, además de los directores de la empresa Desarrollos Sostenibles del Suroeste, Óscar Sastre e Isaac Estrella, encargados de ejecutar una obra cuya inversión superará los 2,5 millones de euros.

Los datos

La Ciudad Deportiva del Mérida se ubicará en los actuales Campos de la Federación Miguel Patón, tras la cesión de las instalaciones por parte federativa hasta el año 2040. El complejo contará con dos campos de césped natural y uno de césped artificial. El nuevo campo principal tendrá dimensiones idénticas a las del estadio Romano José Fouto y cumplirá con la normativa FIFA. Para alcanzar estas medidas, el terreno se ampliará en ancho y largo hacia la grada (oeste), el terraplén (este) y hacia el sur, lo que implicará la reubicación de la estatua de la academia.

El proyecto contempla tres edificios principales conectados por una marquesina, de forma que jugadores y cuerpo técnico puedan desplazarse por el recinto a cubierto. En ellos se distribuirán vestuarios (para jugadores y staff), gimnasio, sala de fisioterapia, área médica, sala de vídeo, además de comedor, lavandería y oficinas del área deportiva, donde desarrollarán su trabajo el primer entrenador, la dirección deportiva, delegados y scouts. El objetivo es que el primer equipo pueda realizar allí toda su actividad diaria.

Asimismo, se mantendrá un campo de césped artificial para el uso de la academia y el equipo femenino. El entorno se completará con zonas de aparcamiento asfaltadas en los laterales y la parte trasera, nueva iluminación exterior y la urbanización completa del perímetro.

Iniciado el proceso

Las obras de movimiento de tierras ya han comenzado y el club espera que el nuevo campo de césped natural esté listo a finales de julio, con la vista puesta en poder utilizarlo en la próxima pretemporada. La finalización total de la edificación y la urbanización se prevé para finales de este año.

El presidente, Cliff Crown, que presenció in situ el derbi del domingo, subrayó que “este proyecto supone un paso adelante muy importante”, ya que permitirá que el primer equipo desarrolle su día a día “de una manera más profesional” en las nuevas instalaciones. Además, aseguró que será una ciudad deportiva “pionera en Extremadura”, situando tanto al club como a la ciudad como “una referencia a nivel regional”. También destacó su valor para la cantera, al recordar que seguirá siendo el lugar de entrenamientos y partidos de la academia y el equipo femenino, y remarcó el impacto económico: “generará nuevos empleos para Mérida”, de forma directa e indirecta. “Estamos entusiasmados e ilusionados al ver cómo la entidad crece paso a paso”, concluyó.

El encargado de desgranar los detalles fue el director general, Alejandro Pérez, quien explicó que “la idea es que toda la operativa del club se haga desde las nuevas instalaciones”.

Ayuda del ayuntamiento

Por su parte, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, avanzó que el Ayuntamiento colaborará en la urbanización exterior, con la adquisición de terrenos alrededor de los actuales campos para habilitar accesos —por la carretera del Palo y la entrada original por la carretera de la Calzada—, además de crear zonas de aparcamientos e iluminación. Asimismo, el consistorio ratificará “un nuevo contrato de patrocinio deportivo” con el club para los dos próximos años, que se aprobará en los presupuestos municipales en la sesión prevista para este jueves.

“El objetivo es reforzar a la entidad, apoyarla en este crecimiento y reconocer la inversión que está haciendo la propiedad para el despegue deportivo”, señaló. Osuna añadió que, con estas instalaciones, “Mérida va a ser la ciudad con más campos de césped artificial y más campos de césped natural” y aseguró que estará “más capacitada para ser y acoger una de las subsedes del Mundial 2030”.