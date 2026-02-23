El Sagrado Cáceres y el BCB se imponen en los derbis de Primera Nacional

En Primera Nacional masculina, el Escayolas Paco ADC Baloncesto afianza su liderato tras imponerse al Verde y Sostenible Mérida Masculino. El BB Baloncesto Badajoz no pierde la estela gracias a un valioso triunfo a domicilio en la pista del Electromercantil CB Plasencia. También sumaron el Maven Premium Guadalupe, que se impuso al Graginsa UBA Almendralejo, y el Finca Sagrado Cáceres, vencedor en el derbi cacereño ante el Politécnica UEX SM Basket. La jornada se completó con el triunfo del Vítaly La Mar BCBadajoz UEX frente al CBA Spain en el derbi pacense.

En la Liga Ribésalat, el MF Renovables Al-Qázeres se quedó sin invicto tras caer ante el Ferial Plaza Guadalajara. El Toyota Novomotor San Antonio tampoco pudo puntuar en su visita al Gestoría Mercantil–CD Grupo76 Alkasar. Por su parte, el Baloncesto Badajoz sacó adelante el aplazado de la jornada 10 ante el EBA, pero cedió en el adelantado de la jornada 16 frente al Agrometal Carrión CB Albacete.

Primera Nacional masculina

Verde y Sostenible Mérida Masculino 40 – Escayolas Paco ADC Baloncesto 66

El Escayolas Paco ADC Baloncesto impuso su superioridad en Mérida en un encuentro que controló de principio a fin. Tras dominar los dos primeros cuartos, rompió el partido con un gran tercer periodo, sin dar opción a la reacción local. Destacó Javier Vasallo (11 puntos, 13 rebotes y 26 de valoración).

Electromercantil CB Plasencia 84 – BB Baloncesto Badajoz 86

El BB Baloncesto Badajoz firmó una victoria muy trabajada en Plasencia en un duelo igualadísimo que se decidió tras dos prórrogas. Los pacenses golpearon de inicio, los locales reaccionaron para igualar el choque y, ya en el desenlace, el acierto visitante decantó la balanza. José Manuel Cores fue el mejor (26 puntos, 15 rebotes y 38 de valoración).

Maven Premium Guadalupe 65 – Graginsa UBA Almendralejo 62

Triunfo ajustado del Maven Premium Guadalupe en un partido muy equilibrado, resuelto por detalles. Tras una primera mitad favorable a los locales, Almendralejo apretó en el tramo final, pero la renta del Guadalupe fue suficiente para cerrar la victoria. El más destacado fue Carlos García, del Almendralejo (14 puntos, 11 rebotes y 19 de valoración).

Politécnica UEX SM Basket 77 – Finca Sagrado Cáceres 83

El Finca Sagrado Cáceres asaltó la pista de la Politécnica UEX SM Basket en el derbi cacereño, en un partido de cambios de ritmo. El paso por vestuarios fue decisivo para los visitantes, que firmaron un 18-27 en el tercer cuarto y resistieron el arreón final. Jesús María Ruiz, del conjunto local, brilló con 31 puntos, 8 rebotes y 31 de valoración.

CBA Spain 63 – Vítaly La Mar BCBadajoz UEX 77

El Vítaly La Mar BCBadajoz UEX se llevó el derbi pacense tras remontar en la pista del CBA Spain. Pese al buen inicio local, los visitantes dominaron desde el segundo cuarto y consolidaron su superioridad tras el descanso. Jaime Paredes fue el mejor (15 puntos, 13 rebotes y 25 de valoración).

Liga Ribésalat - Primera Nacional femenina

EBA 42 – Baloncesto Badajoz 56 (jornada 10)

El Baloncesto Badajoz ganó a domicilio ante el EBA. Tras un inicio igualado, las pacenses impusieron su ritmo tras el descanso y sentenciaron en el tramo final. Destacó Andrea Marcos Bote (9 puntos, 4 rebotes y 14 de valoración).

Ferial Plaza Guadalajara 56 – MF Renovables Al-Qázeres 55 (jornada 13)

El MF Renovables Al-Qázeres perdió su condición de invicto al caer por la mínima en Guadalajara. Tras una primera parte muy igualada, un gran tercer cuarto local dejó el partido cuesta arriba, aunque las cacereñas reaccionaron en el último periodo sin culminar la remontada. Paula Romero fue la mejor (16 puntos, 2 rebotes y 13 de valoración).

Gestoría Mercantil–CD Grupo76 Alkasar 76 – Toyota Novomotor San Antonio 57 (jornada 13)

El Toyota Novomotor San Antonio cedió en su visita al Grupo76 Alkasar, que cimentó el triunfo en un sólido primer cuarto (19-10) y un decisivo tercer periodo (23-10). Celia Rodríguez destacó en el cuadro cacereño (17 puntos, 8 rebotes y 17 de valoración).

Agrometal Carrión CB Albacete 59 – Baloncesto Badajoz 50 (jornada 16)

El Baloncesto Badajoz no pudo repetir victoria en el adelantado de la jornada 16. El partido, igualado hasta el descanso, se rompió con un demoledor 20-4 en el tercer cuarto para las locales. Valeria Fariña fue la más destacada de las pacenses (15 puntos, 5 rebotes y 12 de valoración).