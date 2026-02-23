Las semifinales femeninas del balonmano extremeño ya están definidas

Más de 220 goles en cuatro partidos y emoción hasta los últimos minutos marcaron el regreso del balonmano extremeño absoluto tras el parón de carnaval. La jornada dejó cerradas las semifinales en Primera Nacional Femenina y apretó aún más la clasificación en Segunda División Nacional Masculina, a falta de dos jornadas para el final de la liga regular.

En la categoría femenina, el duelo entre el Club Balonmano Tres Valles y el EMD Aceuchal se resolvió con triunfo visitante (21-28). Aceuchal fue de menos a más, encontrando continuidad ofensiva y aprovechando mejor sus opciones tras el descanso. Tres Valles compitió hasta el final, pero el acierto visitante terminó por marcar diferencias.

Más clara fue la victoria de la Unión Balonmano Pacense ante el CP Paideuterion (31-22). Las pacenses impusieron una defensa intensa desde el inicio, lo que les permitió correr y abrir brecha progresivamente hasta cerrar un triunfo sólido.

Con estos resultados, las semifinales -que arrancan este fin de semana- medirán a Unión Balonmano Pacense frente a Tres Valles y a Paideuterion contra Aceuchal, repitiendo los cruces de la pasada temporada.

La competición masculina

En Segunda División Nacional Masculina, el partido más igualado enfrentó a Paideuterion y Unión Balonmano Pacense, con victoria visitante por 25-27 en un choque de alternativas constantes que se decidió en los últimos ataques.

En Mérida, el CD Josefinas Mérida Patrimonio de la Humanidad cayó ante el Balonmano Ciudad de Villafranca por 30-36 en un encuentro de alto ritmo ofensivo. Los locales resistieron durante buena parte del choque, pero la eficacia visitante en los minutos finales resultó determinante.

Noticias relacionadas

La clasificación sigue ajustada: UBP lidera con un punto de ventaja, aunque con un partido más disputado. El próximo fin de semana se jugarán los encuentros UBP–Villafranca y Ciudad de Villafranca–Paideuterion, decisivos para configurar las semifinales masculinas.