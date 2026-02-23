El Trail Cumbres Hurdanas revive sobre cenizas

El Trail Cumbres Hurdanas ha regresado a lo grande. Caminomorisco volvió a convertirse este domingo en el epicentro del deporte de montaña en Extremadura con la disputa de la decimocuarta edición de esta prueba, integrada en la Copa de Extremadura de Carreras por Montaña de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada. Una edición especial, cargada de simbolismo, al disputarse sobre un terreno todavía marcado por el incendio que arrasó buena parte de la comarca el pasado verano.

Más de 300 corredores en un recorrido marcado por el incendio

Lejos de amedrentarse por las cicatrices del fuego, más de 300 corredores respondieron a la llamada de una cita ya consolidada en el calendario regional. El paisaje, aún teñido de tonos ocres y negros en algunos tramos, ofreció una estampa impactante que añadió épica a una jornada que se desarrolló bajo condiciones meteorológicas casi primaverales, ideales para la práctica deportiva. El mensaje fue claro: Cumbres Hurdanas, como el Ave Fénix, renace de sus cenizas.

Fiel a su filosofía de acercar la montaña a todos los públicos, la organización diseñó un programa con cinco modalidades. La prueba reina, el Trail Cumbres Hurdanas de 32 kilómetros; el Crono Trail Morisco (17 kilómetros); la Promo Cumbres (5 kilómetros); una ruta senderista de 17 kilómetros; y Cumbrinas, destinada a los más pequeños. Una oferta diversa que convirtió la jornada en una auténtica fiesta del trail en Extremadura.

Podio masculino y femenino de la categoría reina. / Cedida

Juanals y Muñoz se imponen en la prueba reina

En la distancia larga, los 32 kilómetros que coronan la prueba, se vivió un intenso pulso entre corredores extremeños y castellano-leoneses. La batalla se resolvió finalmente a favor de los atletas de la región. El placentino Francisco Juanals, del Club Deportivo Extremadura Trail, se alzó con la victoria tras cruzar la meta en 3:03:40, imponiendo un ritmo sólido en un recorrido exigente tanto por el desnivel como por la irregularidad del terreno. Segundo fue el jerteño Álvaro García, del Club Deportivo Jerte, y tercero Miguel Madruga, de Casas del Castañar y miembro del Club de Montaña de Torrejoncillo. Tres nombres propios que simbolizan el excelente momento de las carreras por montaña en Extremadura.

En categoría femenina, la victoria fue para Minerva Muñoz, del Picota Trail, que completó el recorrido en 3:59:01, demostrando fortaleza y regularidad en los tramos más técnicos. El segundo puesto lo logró la almendralejense Esther Pizarro (Club Deportivo Ítaca Aventura) y tercera fue la atleta de Miajadas María Cañamero (Club Atletismo Almoharín).

El Crono Trail Morisco, con sus 17 kilómetros en formato contrarreloj, ofreció también momentos de gran intensidad. En categoría femenina, la placentina Carla Obregón (Team Isla Sport) se impuso con un tiempo de 1:38:12, seguida por Gema López y Casty García. En hombres, el triunfo fue para Javier Donaire (Atletas Veteranos de Salamanca), que completó el trazado en 1:25:54, por delante de Juan Díaz y Cristofer Pérez.

La Promo Cumbres de 5 kilómetros dejó como vencedores en categoría masculina a Gaspar Pérez, Iker Herrero y Benji Iglesias, mientras que en femenina se impusieron Saioa Vicente, Savannah Matthews y Sara García. Paralelamente, la ruta senderista y Cumbrinas se desarrollaron en un ambiente seguro y participativo, reforzando valores como el respeto al medio ambiente, la salud física y la convivencia.

La organización, a cargo de la Agrupación Deportiva del IES Gregorio Marañón, destacó la implicación de instituciones y colectivos que hicieron posible la prueba, así como la labor desinteresada de los voluntarios de la comarca de Las Hurdes. Su esfuerzo permitió que la carrera transcurriera con normalidad y que Caminomorisco volviera a vibrar con una cita que es ya mucho más que una competición.

Entre senderos que buscan recuperar su verdor y montes que empiezan a sanar, el Trail Cumbres Hurdanas volvió a demostrar que el deporte puede ser también un acto de resistencia y esperanza. Las zapatillas dejaron huella en la tierra, pero, sobre todo, en el ánimo de una comarca que ha encontrado en esta prueba un símbolo de identidad y de futuro.