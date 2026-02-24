Ángel Santos arranca el nacional de energías alternativas con nuevo copiloto: David Sánchez

El extremeño Ángel Santos, bicampeón de España en la categoría de híbridos enchufables, inicia la temporada 2026 del Campeonato de España de Energías Alternativas – RACE (CEEA) con nuevo copiloto: el placentino David Sánchez, actual campeón nacional de copilotos en la categoría de híbridos. Su estreno como dupla será en el Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana, cita inaugural del campeonato y puntuable también para la Eco Rally FIA Cup, con 50 equipos inscritos.

“Arranca una nueva temporada, en la que la categoría de híbridos enchufables se vaticina como una de las más disputadas por el nivel de equipos inscritos. Se estrena conmigo en el asiento de la derecha David Sánchez; esperamos poder habituarnos el uno al otro con rapidez y que ello nos permita poder pelear en cada prueba”, comenta Ángel Santos.

Santos y Sánchez competirán como equipo oficial Toyota Kobe Motor con un Toyota RAV4 Hybrid Plug-in de quinta generación, a la espera de la llegada en los próximos meses del renovado Toyota RAV4, anunciado como “aún más eficiente”.

Toyota Kobe Motor refuerza su equipo

El equipo oficial Toyota Kobe Motor se refuerza en híbridos enchufables con la incorporación de la actual campeona de la categoría de híbridos, Laura Aparicio, que competirá junto al copiloto canario Jorge Garcés.

Toyota Kobe Motor también contará esta temporada con presencia en vehículos eléctricos mediante el Toyota bZ4X, a la espera del novedoso Toyota C-HR+, en manos de José Manuel Pizarro y Daniel Pizarro.

El Toyota con el que competirán Ángel Santos y David Sánchez. / Angel Santos

Horarios del Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana

La actividad del MAHLE Eco Rallye Comunitat Valenciana comenzará el viernes al mediodía con las verificaciones administrativas y técnicas y los repostajes oficiales. En el caso del vehículo eléctrico de los Pizarro, completarán los mismos tramos que los equipos del Eco Rally FIA Cup desde el jueves.

La ceremonia de salida oficial está prevista para el viernes, a las 19.30 horas, en la Plaza Mayor de Castellón de la Plana. El sábado, desde las 8.00, se disputarán los tramos de regularidad, con más de 300 kilómetros por carreteras castellonenses, de los que más de 160 kilómetros serán tramos de regularidad. Ya de vuelta por la noche a Castellón se conocerán los consumos, para dilucidar a los campeones de la primera prueba del nacional, antes de la entrega de premios prevista a las 22.00.

Tras Castellón, el binomio Santos–Sánchez viajará en marzo al Eco Rallye Mallorca y en abril al Eco Rallye Cantabria. Después del verano, el calendario continuará con el Eco Rallye A Coruña (septiembre) y el Eco Rallye Canarias (octubre), y finalizará en noviembre con el Eco Rallye Castilla-La Mancha.

Además, tras las primeras pruebas del nacional de eco rallyes, a mediados de mayo Ángel Santos afrontará también la temporada de velocidad en circuitos con el inicio de Iberian Supercars, Supercars España y el campeonato de Portugal de velocidad en el Autódromo de Algarve, en un año de reto “cuádruple” para el piloto extremeño.