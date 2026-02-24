Sorloth espanta al Brujas y clasifica al Atlético para octavos de la Champions

Alexander Sorloth engaña. Carga con cierto sambenito de ser un delantero que no colma expectativas. Que tiende a la decepción y al error, vaya. Y quizá sea de esos delanteros a los que no favorece el contenido vertical de las redes, más proclives a ensalzar los fallos que los aciertos, pero de un goleador hablan sus números. Y en la casilla del noruego ya aparecen 15 este curso.

Los tres últimos le han servido al Atlético para quitarse de encima a un pegajoso Brujas que amenazaba con ennegrecer su porvenir europeo. Fue el entusiasta equipo belga un dolor de muelas para los de Simeone, tanto en la ida como en la vuelta, pero la sangre no llegó al río gracias a Sorloth, que dio aire y goles al Atlético cuando peor lo pasaba.

Contra Liverpool o Tottenham

Con menos suficiencia de la que sugiere el marcador, el conjunto madrileño certificó en el Metropolitano su pase a octavos de final. Una ronda en la que el Barça espera rival y a la que el Real Madrid quiere sumarse mañana. Para el Atlético, el horizonte fija un enfrentamiento contra el siempre temible Liverpool o contra un depresivo Tottenham que lucha por evitar el descenso en la Premier. El viernes conocerá su suerte.

Si algo venía caracterizando al Atlético durante este largo papado de Simeone era la virtud de ser un equipo con una identidad sólida. Con aciertos y errores, con rachas (o años) más y menos lúcidas, pero siempre reconocible, en la victoria y en la derrota. Este Atlético, en cambio, es una moneda al aire diaria, como una caja de bombones.

Sorloth celebra uno de sus goles. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Quedó claro en la ida en Brujas, con ese delirante 3-3, y en el Metropolitano, aún de día, no son horas para jugar la Champions, se refrendó. Con muchos menos argumentos futbolísticos, los belgas volvieron a llevar el partido a su terreno desde el principio, proponiendo un intercambio de golpes a tanta velocidad como fuera posible.

La cantada de Mignolet

Una cantada del portero Mignolet sirvió de autoengaño para los de Simeone. Mediada la primera parte, Oblak buscó a Sorloth en largo y el noruego echó la moneda en la tragaperras, soltando un zapatazo prácticamente de espaldas. Es curiosa la facilidad del noruego para fallar lo sencillo y marcar, con ayuda del guardameta rival, lo que es casi imposible.

A partir de ahí, más allá de un cabezazo desviado de Julián (otro partido desastroso del argentino), toda la atención se concentró en la otra punta del campo. Con el empate de Ordóñez, aprovechando una peinada de un compañero en un córner y con una clara ocasión de Vanaken, que Oblak sacó con mucho mérito para redimirse de su inacción en el gol del central ecuatoriano.

Ordóñez marcó el gol del Brujas. / Manu Fernandez / AP

Cardoso se besa el escudo

Resistió el Atlético hasta el descanso y a los tres minutos de la segunda parte logró sacudirse al agobio. Cardoso, titular por sorpresa junto a Koke, recogió un rechace en la frontal del área y soltó un latigazo en semivolea. Mignolet, de nuevo, no quedó demasiado bien parado en la acción. El estadounidense, tras apenas 17 partidos y mil minutos con la camiseta del Atlético, reaccionó mirando a la grada y besándose el escudo.

El Atlético, ahí sí percibió su identidad histórica, se replegó cuando se vio en ventaja. Y el Brujas apretó, pero sin llegar a intimidad de verdad a Oblak. Lo único que le quedaba al partido era la beatificación de Sorloth. Marcó el segundo tras una contra impulsada por sí mismo, con la ayuda de Lookman y Griezmann, y selló su triplete en el tramo final rematando un centro lateral de Ruggeri. Al final, una buena noche para el Atlético, una descomunal velada para Sorloth.