El Cacereño Femenino aprieta en el momento decisivo

El Cacereño Femenino ha encontrado en el momento justo algo más que una victoria: ha recuperado convicción. El 2-1 del pasado domingo ante el SE Aem refuerza a un grupo que mira la clasificación y comprueba que todo está en juego cuando solo restan seis jornadas para el final de la fase regular de la Primera Federación Femenina.

El equipo de Ernesto Sánchez dispone ahora de tres puntos de ventaja sobre el descenso, que marca precisamente el conjunto ilerdense (eso sí, con un partido pendiente), y se encuentra también a solo tres del ‘playoff’ de ascenso, frontera marcada por el Alba Fundación en una categoría condicionada por la presencia de filiales que no pueden subir. La igualdad es máxima y cada detalle puede marcar el desenlace.

Un equipo que vuelve a creer

«En líneas generales ha sido un muy buen partido de mi equipo», valoró Ernesto Sánchez tras el encuentro contra el Aem. El técnico destacó la superioridad de las suyas en ocasiones y sensaciones, pero sobre todo subrayó un aspecto que considera clave: la tranquilidad con balón y la fe en lo que estaban haciendo.

El Cacereño supo insistir, llegar con varias jugadoras al área y competir cada disputa ante un rival que atraviesa un gran momento. «El equipo ha dado un paso adelante», afirmó el entrenador, convencido de que la respuesta anímica fue tan importante como el resultado. Ganar a un adversario directo y asegurar el ‘goal average’ particular puede tener mucho peso en mayo.

Esa misma idea la compartió Lourdes Lezcano. La jugadora, autora del primer gol del partido, habló de un choque «muy disputado», decidido por la capacidad del grupo para mantenerse firme incluso tras el penalti que ajustó el marcador. «Somos todas una. Dentro del campo, fuera y las jugadoras que no están convocadas: somos una familia», explicó. La unión, insiste el vestuario, es el mayor argumento competitivo.

Seis finales por delante

El calendario se reanudará el fin de semana del 14-15 de marzo con la visita al Betis, conjunto situado en zona de descenso. Será el primero de los seis capítulos que restan, todos con aroma de final. «El Betis va a ser el partido del año, y así sucesivamente», señaló Ernesto Sánchez, decidido a mantener a su plantilla en tensión competitiva constante.

El entrenador, que reconoció la dificultad de medirse al Aem, entiende que el Cacereño debe sostener su seña de identidad hasta el último día. «Vamos a intentar sacarle lo máximo posible y competir con nuestras armas», insistió, reafirmando que el objetivo prioritario es la salvación.

El técnico también puso en valor la aportación de futbolistas jóvenes como Tsubaki o Marina, llegadas desde el filial, que demostraron estar preparadas para sumar. La competencia interna y la profundidad de plantilla se perfilan como factores diferenciales en este tramo definitivo. A todas ellas podría sumarse pronto Alba Higuero, futbolista de solo 15 años que el domingo marcó su primer tanto con el filial de Segunda Federación Femenina.

El Cacereño Femenino encara lo que viene con un mensaje claro: la salvación es el objetivo irrenunciable, pero el equipo no renuncia a mirar más arriba mientras las matemáticas lo permitan. Con la clasificación comprimida y el vestuario convencido de su identidad, las verdes afrontan el desenlace con energía renovada y la certeza de que, cuando compiten unidas, son un rival incómodo para cualquiera.