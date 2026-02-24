"El Cacereño es mi sitio”: Mimi, el hombre dentro de Dragoncito

Nació con el Cacereño de fondo. Literalmente. José Emilio Jaraíz Espadero (Cáceres, 14 de noviembre de 1970) llegó al mundo en el hospital San Pedro de Alcántara, "al lado de la Ciudad Deportiva”, mientras su padre y su abuelo estaban allí mismo, en el campo, pintando las líneas para un partido. “Tuvieron que avisar a mi padre diciéndole: ‘que acaba de nacer el niño’”, recuerda. Y esa imagen -un nacimiento pegado al mítico recinto- explica casi todo lo que viene después.

Porque Mimi (así le conoce todo el mundo) no es solo un aficionado más: es quien se mete dentro del traje de Dragoncito, la mascota del Cacereño. En redes, el personaje tiene su propia voz en X: @dragoncitocpc. Y la 'excusa' del reportaje -el dragón verde y blanco que anima la grada- sirve para contar algo más grande: la historia de un hombre que ha aprendido a sostenerse con lo que ama.

A Mimi le sale solo hablar de la Ciudad Deportiva, el campo de su infancia y el que siente como origen. El club juega en el Príncipe Felipe desde 1975, pero su memoria vuelve una y otra vez a aquel césped: allí lo llevaron por primera vez y allí aprendió a querer al decano extremeño.

Además, Dragoncito no va solo: está ya hermanado con Romanito, la mascota del Mérida, y este próximo sábado Mimi vivirá un encuentro especial al coincidir con Ecotín, la mascota de Unionistas, en una unión que se extiende más allá. Y, por si faltaba un giro más, también 'dobla' en casa: en el baloncesto, Mimi se enfunda el traje de Bujaquito, mascota del Cáceres Patrimonio, de Segunda FEB.

Unión de mascotas, en pleno desarrollo. / Cedida

“El mundo se me cayó encima”

Mimi no esconde que lo ha pasado mal. Cuando le preguntan por su suerte, intenta equilibrar: “He tenido momentos buenos, momentos malos, como la vida”. Pero enseguida baja a lo concreto: “Como me quedé sin padre muy pequeño, el mundo se me cayó encima”.

Su padre, Celestino Jaraíz, fue el que le sostuvo la ilusión futbolera y la rutina. Mimi lo explica con una lista de detalles cotidianos que pesan como una biografía: “Mi padre era el que me llevaba a los entrenamientos, se preocupaba de que yo tuviera mi equipación, mis botas, mi espinillera…”. Cuando faltó, él dejó de jugar: “No tenía ilusión”.

También habla de su abuelo, Antonio Espadero, como otro pilar, y confiesa algo que todavía le pasa hoy: “Nunca lo olvido. Se me caen lágrimas cada vez que hablo de ellos”. Ahí está el nervio del personaje: el dragón es alegría, pero dentro hay un hombre con un duelo antiguo.

Pilar, su madre: la que sostuvo la casa (y el fútbol)

En esa travesía aparece siempre su madre, Pilar, como sostén silencioso. Mimi lo cuenta desde la logística del día a día: “Mi madre es la que me llevaba porque mi padre tenía que pintar el campo”. Y recuerda esa estampa de familia de estadio: “Mi madre tenía que llevar el bocadillo a mi padre y a mi abuelo”.

Cuando él se quedó sin padre, esa figura materna fue más que compañía: fue estructura. Pilar fue quien mantuvo vivo el hilo de normalidad que lo unía al Cacereño cuando todo lo demás se tambaleaba.

Hace siete años, Mimi aceptó ponerse el traje que hoy lo ha convertido en un símbolo. “Este ya es mi séptimo año”, dice. “Fue Luis Puebla (antiguo director general) quien me lo propuso. Y yo acepté, porque era el equipo de mi vida”. Con la directiva de Carlos Ordóñez y el cuerpo técnico, con Julio Cobos al frente, se lleva "fenomenal". Y en este tiempo, jugadores del club como Ángel Bernabé se han convertido en amigos.

Ser Dragoncito no es solo hacerse fotos: es calor, cansancio y presencia. “He pensado muchas veces en decir… ya estoy cansado”, admite. Pero entonces llega la vuelta al campo y llega la grada: “Cuando vas por el estadio dando la vuelta y ves a los niños, luego en casa lo piensas en frío y dices: ¿cómo voy a dejar yo esto por los niños?”. No son solo niños, matiza: “Gente mayor también”. Y lo resume como promesa: “Hasta que mi cuerpo aguante estaré siendo Dragoncito”.

A trabajar fuera

Su historia también tiene capítulos amargos ligados al club. Habla de cuando se sintieron apartados como peña: al Escuadrón Verdiblanco -el grupo del que formaba parte-, cuenta que les apartó del club el ya fallecido Félix Campo, expresidente. Mimi lo recuerda como una herida: “nos echó”, repite, y sitúa ahí una decisión que le empujó a marcharse a trabajar fuera.

Se fue un año a Castellón “con el 11-S”, enlazando construcción y fábrica de azulejos, con turnos de mañana, tarde y noche. Y volvió porque el club, de un modo u otro, siempre tira: “Me llamó mi hermana diciendo que había cambiado de directiva, y tomé la decisión de volverme otra vez para Cáceres”.

Luego están las lágrimas por el Cacereño: la derrota de Linares en el descenso a Tercera en 2015 como el viaje más largo (“fue el peor día de mi vida”) y el recuerdo clavado del regreso: “me tiré llorando todo el viaje”. Y, en el otro extremo, el ascenso reciente a Primera Federación en el histórico duelo ante el Estepona, con llanto en el vestuario y una foto de su amigo Javier Baz que le retrata por dentro.

Mimi, emocionado tras el ascenso del Cacereño el pasado 30 de mayo. / Javier Vaz / CP Cacereño

Por fuera es Dragoncito. Por dentro, Mimi vuelve siempre al mismo lugar, aunque el estadio cambie y los años pasen. A la Ciudad Deportiva, a la lluvia, al chubasquero, a la frase que le ordenó el mundo: “Este es mi sitio”.