La fase final copera extremeña de Almaraz ya tiene su hoja de ruta

La Federación Extremeña de Fútbol celebró este martes en Almaraz el sorteo de la Fase Final de la Copa Extremadura King Long de fútbol sala masculina. Los duelos serán Buhersa Fyerpa Talayuela-Don Bosco y Jarandilla-Grupo López Bolaños por una parte del cuadro;por la otra, Bambatán Rena-Jerez y Cristo de Serradilla-Madroñera.

El sorteo tuvo lugar en el ayuntamiento, contando con la presencia del alcalde, Juan Antonio Díaz, que ejerció de anfitrión subrayando el orgullo que supone para el municipio ser la sede de esta fase crítica. «Almaraz está preparada y volcada con este torneo. Queremos que el pabellón sea una fiesta y que todos los clubes se sientan como en casa. Agradecemos a la RFEXF su confianza porque eventos de este calibre posicionan a nuestra localidad en el mapa deportivo regional», afirmó el primer edil.

Ayuda clave

Mientras, Juan Carlos Jiménez, vicepresidente de la territorial, destacó la evolución del torneo y la importancia del patrocinio de la firma de autocares King Long para que todo pueda salir mejor. «Estamos ante una de las ediciones más competitivas que recordamos. El nivel de los 8 clasificados es altísimo y contar con King Long y la hospitalidad de Almaraz garantiza un éxito absoluto», dijo el representante federativo.

El torneo será el fin de semana del 20, 21 y 22 de marzo, con equipos de Segunda B, Tercera y Primera División Extremeña.

Las citas

La actividad arrancará la tarde-noche del viernes 20 con la disputa de los cuartos de final (con un partido en Almaraz y el resto en sedes aún por definir). Ya a partir del sábado 21, toda la atención se centrará en el Pabellón Municipal de Almaraz con la disputa de las semifinales (sábado por la tarde) y la gran final del torneo, fijada para el domingo 22 por la mañana.

La Federación Extremeña de Fútbol expresó su agradecimiento al Ayuntamiento de Almaraz «todas las facilidades brindadas a la hora de convertirse en sede de la Copa King Long», concretó. Se espera que se pueda degustar un buen espectáculo competitivo.