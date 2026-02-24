El Jaraíz ratifica a Dani Baños pese a la mala dinámica

El Jaraíz no atraviesa por una buena dinámica de resultados. Eso es un hecho objetivo. Tanto es así que el conjunto verato apenas ha ganado uno de los últimos diez encuentros que ha disputado. Una dinámica irregular que le llevó a perder el liderato de la clasificación y de paso, poco a poco, a bajar posiciones en la clasificación.

En cualquier caso, el equipo que dirige Dani Baños es cuarto con 39 puntos, en zona de ‘play off’, y a dos del segundo clasificado.

Mala racha

El caso es que la racha de resultados parece haber enturbiado un poco el entorno del conjunto de Jaraíz de la Vera y lo que concierne al futuro del entrenador del Jaraíz. Tanto es así que el propio club ha tenido que salir al paso con un comunicado en el que ratifican a Dani Baños como el entrenador del equipo «hasta final de temporada mínimo», reza textualmente el escrito emitido.

Todo ello tras las «especulaciones, dimes y diretes», motivo por el que se han visto obligado, dicen, a «mostrarles todo el apoyo y cariño en estos momentos de no tan buenos resultados», para luego añadir que no deben olvidar de dónde vienen y quiénes son. «Confíamos en cada uno de vosotros y estamos seguros de que llegaremos todos juntos a los objetivos. No nos olvidamos jamás de lo que estos jugadores y cuerpo técnico han conseguido para el Jaraíz y estamos seguros de que lo seguirán haciendo», apuntan desde la entidad en una semana en la que ya preparan la visita de este fin de semana al siempre complicado feudo del Santa Amalia.