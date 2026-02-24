Natalia Fischer (Ecopilas) y Claudia Peretti inician en el podio la Andalucía Bike

La pareja de corredoras formada por Natalia Fischer (Extremadura-Ecopilas) y Claudia Peretti (Olympia Selle Italia) han comenzado este martes en Granada su participación en la XV Andalucía Bike Race by Garmin (SHC) con una contrarreloj de 17 kilómetros donde han conseguido subir al podio como terceras clasificadas.

Con la mente puesta en las cuatro duras etapas que quedan por disputarse, Fischer y Peretti no han dejado pasar la oportunidad de estar entre las mejores de una prueba cuyos podios están realmente caros de conseguir, aunque la corredora del Ecopilas no se ha bajado de ellos en todas y cada una de las pruebas en las que ha participado esta temporada, todas ellas del carácter mundial.

Las vencedoras han sido la alemana Adelheid Morath y la italiana Sandra Mairhofer (LeeCougan Basso) con un tiempo de 59 minutos y 47 segundos, seguidas por la holandesa Tessa Kortekaas y la colombiana Mónica Calderón, del Massi (1 hora, 1 minuto y 21 segundos), segundas, y por Fischer y Peretti, terceras (1 hora, 1 minuto y 37 segundos). A más de 3 minutos han llegado el resto de corredoras, como la pareja eslovaca Krahulcova-Stepkova, cuartas, o las italianas Fassolis-Zarantonello, quintas, todas ellas entre las treinta primeras corredoras de la clasificación mundial UCI, donde Natalia Fischer ha ascendido hasta la tercera posición, tras ese impresionante arranque de temporada.

Este miércoles empieza lo realmente duro, que es donde mejor «esperan desenvolverse la pareja hispano-italiana, pero siendo conscientes de que el día a día será muy duro y al tratarse de competición por pareja, la conexión entre ambas debe funcionar a la perfección», algo que parece tienen bien asimilado Natalia y Claudia.

La etapa de este miércoles, 52,66 kilómetros con 1.996 metros de denivel positivo, transcurre íntegramente por Jaén, donde la subida inicial larga por Jabalcuz hasta su punto más alto puede ir perfilando ya quienes serán las mejores de la jornada.