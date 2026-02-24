Plasencia Ducks lidera la liga extremeña de flag football tras tres jornadas disputadas

Solana de los Barros acogió el pasado sábado la tercera jornada de la VIII Liga de Flag Football Extremeña, primera disputada en la localidad. El programa incluyó tres encuentros con la participación de Badajoz Panthers, Plasencia Ducks y Villanueva Black Storks.

Los resultados fueron Panthers 6-33 Black Storks, Black Storks 7-14 Ducks y Ducks 27-6 Panthers. Con dos victorias, Plasencia Ducks se sitúa en el liderato tras su estreno esta temporada en la competición.

En el primer partido, Black Storks se adelantó con dos anotaciones de José Parejo y amplió la ventaja tras el descanso con acciones defensivas que derivaron en nuevos touchdowns. Juan Antonio Rejano firmó la primera anotación liguera de Panthers. El encuentro concluyó con un pase de Julieta Luque a Álex Pastor para el 33-6.

Duelo directo por el liderato

El enfrentamiento entre Black Storks y Ducks mantuvo el marcador sin puntos hasta los últimos diez minutos. Una intercepción de Sergio Floría permitió a Ducks anotar por medio de Juan Pedro Mosqueira, con conversión de David Muñoz. Black Storks empató con recepción de Álex Pastor y extra de Álvaro Aparicio. En el tramo final, Alejandra Monrobel anotó el 7-14 definitivo y la defensa placentina evitó el empate en la última posesión.

La jornada se cerró con el triunfo de Ducks sobre Panthers (27-6). César Caminos y David Muñoz adelantaron al conjunto placentino antes del descanso. En la segunda parte, Manolo Zambrano redujo distancias para Panthers. Monrobel y Mosqueira ampliaron el marcador.

La Federación Extremeña de Fútbol Americano (Fexfa) celebró este martes una tecnificación online para monitor de flag football. Además, el club Badajoz Panthers y el Ayuntamiento de Solana trabajan en la puesta en marcha de una escuela municipal deportiva de esta disciplina.