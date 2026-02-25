El Cacereño Femenino ficha a la argentina Mili Caballero para reforzar la mediapunta

El Cacereño Femenino ha hecho oficial la incorporación de la futbolista argentina Milagros 'Mili' Caballero. La jugadora, de 20 años, aterriza en Cáceres procedente de Ferro Carril Oeste, club de la Primera División A de Argentina, para sumarse al proyecto verde y reforzar la zona de creación y ataque. Por delante tiene ahora dos semanas de adaptación, ya que la liga de Primera Federación Femenina para hasta el fin de semana del 14 y 15 de marzo por los compromisos de las selecciones nacionales.

Una apuesta de presente y futuro

Caballero es una mediapunta de perfil ofensivo que también puede adaptarse a diferentes posiciones en la zona de creación. Desde el club destacan su energía, su conducción de balón y su capacidad para asistir a sus compañeras, cualidades que buscan sumar dinamismo al juego del equipo.

Pese a su juventud, la nueva futbolista del Cacereño Femenino acumula experiencia en la élite argentina con Ferro Carril Oeste y ha participado en categorías inferiores de la selección argentina, dentro de procesos de preparación y competiciones continentales.

Ya entrena en Cáceres

La jugadora ya se encuentra a las órdenes del cuerpo técnico en Cáceres y el club confía en que su adaptación sea rápida para contribuir en los próximos compromisos ligueros, con el encuentro ante el Betis como próxima cita en el calendario, el sábado 14 de marzo a las 17.00 horas. Será el primero de los seis capítulos que restan, todos con aroma de final. «El Betis va a ser el partido del año, y así sucesivamente», señaló el pasado domingo el técnico Ernesto Sánchez, decidido a mantener a su plantilla en tensión competitiva constante.

“Estoy muy feliz de afrontar este nuevo reto en España con el Cacereño. Vengo con muchas ganas de aportar mi trabajo y ayudar al equipo a conseguir grandes cosas”, señaló Caballero tras confirmarse su fichaje.