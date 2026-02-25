Cayetano Martínez sigue en el recuerdo del arco extremeño

El XX Torneo Cayetano Martínez Congregado se disputó en Cáceres, recordando como es tradición a uno de los padres del tiro con arco extremeño.

Los vencedores en cada una de las categorías fueron Raúl Calvo (recurvo masculino),Sofía Peral (recurvo femenino), Agustín Rodríguez (compuesto masculino), Fátima Agudo (compuesto femenino) ,Basilio Jesús Domínguez (tradicional mixto), Manuel Rubio (novel mixto), Naia Peral (dragón mixto) y Alejandra del Sol (menores de 14 años mixto).

Se contó con la participación de 65 arqueros, la mayor parte de ellos del club que Cayetano Martínez fundó, el San Jorge, pero también otros llegados desde varios puntos de la comunidad e incluso de fuera de ella.