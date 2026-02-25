Todos los equipos que estarán en el sorteo de los octavos de la Champions League 2025-26

Los playoffs de la Champions League 2025/26 ya son historia. La ronda previa a los octavos de final ha concluido con algunas sorpresas en las eliminatorias, entre ellas la eliminación del Inter de Milán ante el imparable Bodø/Glimt o el adiós del Dortmund de la competición contra la Atalanta. Los 16 equipos clasificados para octavos esperan a su próximo rival, que se conocerá tras la celebración del sorteo del cuadro este viernes en Nyon (Suiza) en la Casa del Fútbol Europeo.

El Real Madrid ha sido el último de los equipos españoles en asegurar su pase para la siguiente ronda. Los blancos, que cayeron a la ronda de playoffs tras no clasificar entre los ocho primeros de la competición en la fase de liga, tuvieron que disputar una ronda previa contra el Benfica de José Mourinho, que finalmente ha sucumbido ante los madridistas en la eliminatoria. Se unen al Atlético de Madrid, que certificó su pase para octavos tras eliminar al Brujas tras un cruce mucho más disputado de lo esperado.

Así queda el cuadro definitivo de los octavos de final de la Champions / SPORT.es

Los ocho equipos que han conseguido su clasificación a través de los playoffs se unirán a los ocho que lo hicieron a través de la fase de liga. Sin el desgaste de tener que jugar una eliminatoria previa, los ocho mejores ya conocen a sus dos posibles contrincantes, aunque será el sorteo de este viernes en Nyon el que dictaminará los enfrentamientos de octavos así como el camino de todos los equipos hasta la final en Budapest.

Entre los dieciséis equipos restantes se encuentra el FC Barcelona, que no ha tenido que disputar la ronda previa a los octavos como sí lo han hecho Real Madrid y Atlético de Madrid. Los azulgranas tienen esperanzas de que este sea su año en Europa y ya saben que deberán enfrentarse en la siguiente ronda contra PSG o Newcastle. El equipo de Hansi Flick llega en buena dinámica de resultados, aunque deberá mejorar su juego si quiere competir cara a cara contra los mejores equipos del continente.

Equipos clasificados para los octavos de final de la Champions League

Arsenal

Bayern de Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting CP

Manchester City

Newcastle

Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid

Atalanta

PSG

Real Madrid

Galatasaray

Cuándo es el sorteo de octavos de la Champions League

El sorteo de la Champions League 2025/26 se celebrará este viernes 27 de febrero a las 12:00 horas (CET). El evento tendrá lugar en Nyon (Suiza) en la Casa del Fútbol Europeo, escenario que dejará definidos todos los cruces y emparejamientos de la competición europea hasta la final en Budapest.

En este diario les contaremos todas las novedades del sorteo de Champions League, así como todos los cruces, rivales y emparejamientos del cuadro.