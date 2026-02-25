David Rocha es sancionado con tres partidos

El Comité de Competición ha castigado con tres partidos de suspensión al técnico del Extremadura, David Rocha, tras la tarjeta roja vista el pasado fin de semana en el encuentro ante el Xerez Deportivo en Chapín que terminó con empate a cero en el marcador. Rocha fue expulsado mediada la segunda parte cuando devolvió al terreno de juego un balón que previamente había salido por la zona de su banquillo, interpretando el árbitro que lo hizo para interrumpir el saque rápido de un jugador del Xerez. Estas acciones están siendo muy penalizadas por los árbitros y el colegiado no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

La sorpresa en el entorno del Extremadura ha sido el mayúsculo castigo que ha recibido Rocha por una acción que no está vestida ni de violencia verbal ni de protestas airadas. Tampoco es una jugada que sea influyente ni en una zona de peligro para el juego. La sanción se ve como excesiva e impedirá al entrenador del Extremadura sentarse en su banquillo durante los partidos ante Lorca, Almería B y Águilas.