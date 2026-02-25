Fútbol. Segunda Federación
El duelo Coria-Sanse será medio día del club
Los abonados del club celeste tienen que retirar un suplemento de 5 euros, mientras que la entrada para el público general costará 15
El Coria ha declarado ‘medio día del club’ el partido de este domingo ante el Sanse, correspondiente a la jornada 25 del grupo 5 de Segunda Federación. El encuentro se jugará a las 17.00 horas en el municipal La Isla. La medida llega en un momento delicado para el conjunto cauriense, que viene de encajar un golpe serio en Usera. La derrota por 2-1 en el campo del Colonia Moscardó, con el gol decisivo en el tramo final, dejó al vestuario tocado y desató el enfado del técnico Rai Rosa, muy crítico con la actitud de algunos futbolistas y con la gestión del partido cuando el rival se quedó con diez.
Ese tropiezo, además, ha tenido consecuencia directa en la tabla: el Coria ha salido de la zona de playoff tras varias semanas instalado en puestos de privilegio y afronta ahora una cita que exige reacción inmediata en casa. Son ya tres las jornadas seguidas en las que el conjunto celeste no festeja la victoria, tres duelos en los que solo ha sumado un punto.
Enfrente este domingo estará un Sanse situado en la parte alta de la clasificación, que visita Coria como segundo clasificado tras ganar sus cinco últimos partidos. Es más, el conjunto de San Sebastián de los Reyes no sabe lo que es perder en este 2026, en el que ha conseguido seis victorias y dos empates.
El equipo madrileño suma 49 puntos en 24 partidos (15 victorias, 4 empates y 5 derrotas; 35 goles a favor y 19 en contra), mientras que el Coria es sexto, con 37 puntos (10 victorias, 7 empates y 7 derrotas; 30-23), empatado a puntos con el quinto pero fuera de playoff por el average.
Para el partido de este domingo, los abonados deberán retirar un suplemento de 5 euros y presentarlo junto al carné en el acceso al estadio. En cuanto al precio para el resto, la entrada general tiene un coste de 15 euros que baja hasta los 5 para los niños de entre 8 y 14 años.
