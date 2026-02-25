"No he sentido en otro lado lo que sentí cuando volví al Príncipe Felipe"

Ha pasado casi un mes desde que regresó. ¿Cómo se siente?

Muy bien. Lo he dicho varias veces: me siento cómodo. Al final, la gente del club es la misma, todo sigue igual y la relación es muy fácil por todo eso.

En enero se habló mucho de si venía o no venía. ¿En qué momento sintió de verdad que quería volver? ¿Qué le pesó más: el fútbol, la gente…?

Ganas he tenido desde antes de irme. Ganas de estar aquí he tenido desde que llegué el año pasado. El fútbol son decisiones y en verano tuve que tomar una difícil. He seguido al equipo prácticamente todos los partidos; cuando no me coincidía con mi partido en Marbella, lo veía como un aficionado más. Y en enero, cuando se abrió el mercado, yo quise volver para ayudar al club.

Sinceramente, ¿se ha arrepentido en algún momento de marcharse?

No me he arrepentido como tal. Quien ha jugado al fútbol sabe que hay que tomar decisiones difíciles. Hablar a posteriori siempre es ventajista. No diría “arrepentido”. Tomé una decisión y ahora he tomado otra, que también tiene su parte arriesgada. Pero estoy convencido de que va a ser para bien y que lo vamos a sacar adelante.

Pau Palacín hablo con los jóvenes aficionados del Cacereño. / CP Cacereño

Aquí se convirtió en un ídolo en muy poco tiempo. ¿Le asusta no llegar al nivel del año pasado o que le comparen?

No, para nada. La palabra “ídolo” me parece excesiva. Ídolos hay gente que hace cosas mucho más importantes que jugar al fútbol. Yo no tengo miedo de nada. Soy un chico de Valencia que llegó a Cáceres por primera vez el año pasado, conoció la ciudad, conoció a la gente… y, independientemente del acierto que tenga o no, la gente ya sabe cómo soy: me lo voy a dejar todo. Creo que eso es lo que se me pide, más que los goles, que estoy seguro de que van a llegar también.

“La palabra ‘ídolo’ es excesiva… pero el cariño de Cáceres es único”

¿Qué sintió el día que volvió a entrar en el Príncipe Felipe?

Mucha alegría. El último recuerdo que tenía allí fue con mi familia: un ascenso, mis amigos… Esta vez fue distinto porque yo no estaba en ese momento, pero se me removió todo. Ver cómo la gente me aplaude, cómo me anima… es algo que no he sentido en otro lado. Y eso me motiva cada día muchísimo más.

Da la sensación de que vuelve “a rescatar” al equipo. ¿Le pesa esa etiqueta?

No, para nada. No voy a ser yo el que rescate al equipo: vamos a ser todos, empezando por el míster y acabando por todos los jugadores. Ni se me ha exigido ni me coloco esa responsabilidad. Sinceramente, yo solo no sería capaz. Ni yo ni nadie puede salvar a un equipo solo. Yo vengo a ayudar, a aportar y a hacer lo que se me pida.

“No vengo a rescatar al equipo: vamos a ser todos”

¿Ha notado al equipo muy distinto al del año pasado?

Obviamente es distinto, porque hay jugadores distintos y cada uno tiene sus cosas. Pero comparar no tiene sentido, porque nadie es igual. Y, sin duda, este equipo está capacitado para hacer lo que requiere salvar la categoría.

En el vestuario, ¿hay dudas con la permanencia?

Cero dudas. Cero.

Pau Palacín corre con el balón controlado durante un partido. / CP Cacereño

Llevan semanas rozando salir del descenso, pero no termina de darse. ¿Cree que hace falta una liberación?

Si a mí me dejan en descenso hasta la última jornada y salimos en la última, te lo firmo mañana. No creo que sea vital salir ya. Obviamente, si sales, mejor, pero quedan muchas jornadas. Se han visto equipos que han estado en ‘playoff’ y ahora están con el agua al cuello, y al revés. Lo importante son los puntos y, sobre todo, los que tengamos al final de temporada.

La categoría no da respiro.

No. Quien piense que esto iba a ser un paseo o que íbamos a sacarlo sin sufrir, no entiende la categoría. Aquí cualquiera te gana, cualquiera te compite. Ni los de arriba son inalcanzables, ni los de abajo te van a regalar nada. Es una categoría muy igualada: cada segundo del partido pasa algo.

Lleva tres partidos aquí sin marcar. ¿Se nota ansioso, impaciente o tranquilo?

Muy tranquilo. Obviamente quiero el gol y voy a dejarlo todo por conseguirlo, pero no me genera ansiedad más allá de ganar o perder. El otro día me fui más enfadado por no puntuar que por no marcar. Lo viví el año pasado: cuando entra uno, luego empiezan a entrar. Y por más que lo busques, si no quiere entrar, no entra.

“Me miden por los goles, pero el trabajo siempre va a estar”

Se dice que los delanteros viven del gol, pero hay trabajo que no se ve. ¿Le frustra que solo se valore el gol?

Es lo que hemos elegido. Si fuese lateral derecho, me pedirían coberturas, seguir la marca, subir y bajar… Como soy delantero, se me mide por los goles. Lo he elegido y creo que es lo que se me da bien; por eso estoy tranquilo. El trabajo siempre va a estar, marque o no marque.

Una plantilla con cuatro delanteros no siempre es lo normal. Hay mucha competencia. ¿Cómo lo lleva?

No le doy importancia. He estado en plantillas con cuatro delanteros. Cuanto más amplia sea la plantilla, más competitivo va a ser el equipo. Si los cuatro somos perfiles que podemos ayudar, nos podemos compenetrar bien. No me incomoda; al revés. Ojalá tuviéramos cuatro jugadores por posición para que el míster elija cada partido a los mejores.

Usted dijo que el estilo del equipo le viene “como anillo al dedo”. ¿A qué se refería exactamente?

Julio tiene un estilo muy claro, ya lo vimos el año pasado. A mí me encanta correr a los espacios, atacar, presionar alto, trabajar en la presión… y eso se mantiene. Aquí se generan muchas ocasiones de ese tipo y yo vivo de ello. Es un estilo que me viene muy bien.

Lo de la afición es otro mundo: en Mérida se desplazaron casi 2.000. ¿Qué le provoca eso?

Están locos, ya lo dije el año pasado. No he estado en un sitio con esta masa social y, más que masa social, tan fiel al equipo, que nos sigue a todos lados. Todo el mundo hablará de Mérida, pero yo cierro los ojos y veo el partido en Majadahonda del año pasado, con toda la grada de enfrente del Cacereño; o el de Illescas, con mal tiempo y la grada verde; o Baracaldo, con la que caía… No me sorprende. Y eso dice mucho. Para mí fue importantísimo a la hora de decidir estar aquí.

¿Ese cariño también ha pesado en su decisión de volver?

Sí, obvio. Han jugado un papel muy grande. Si un jugador se siente querido, y ellos me lo han demostrado en cada cosa que han podido, eso es un punto muy a favor. Solo puedo agradecer cómo me han tratado. No me he sentido más querido en ese sentido y para mí el Cacereño va a ser ya el resto de mi vida.

En esta segunda etapa en el Cacereño, ¿qué tiene que pasar para que usted diga “lo he hecho bien”?

Irme con la conciencia tranquila en cada partido. Acabar la temporada tranquilo de que lo he dado todo. Y, obviamente, que el equipo se salve. He venido con ese objetivo y no voy a parar hasta que se cumpla.