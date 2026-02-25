¡Saltan las alarmas en el Real Madrid!: Mbappé se pierde el partido ante el Benfica por sus problemas de rodilla

Kylian Mbappé no jugará esta noche el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions League ante el Benfica en el Santiago Bernabéu. El francés, aquejado de unas molestias en la rodilla izquierda que no terminan de remitir, se ha quedado fuera de la convocatoria madridista, que Álvaro Arbeloa ha escondido hasta este mediodía. El técnico madridista mintió en la rueda de prensa de ayer martes al ser preguntado por el estado físico del delantero francés. "Está preparado para jugar mañana. Lleva semanas y quiero poner en valor el compromiso que está demostrando con todos. Es muy importante poner el valor es esfuerzo tan grande que está haciendo. Cualquier defensa que lo tiene en frente sabe que puede resolver el partido", declaró.

El Madrid pierde sin Mbappé

El francés vuelve a ausentarse en otro partido crucial esta temporada y son ya varios en los que se ha producido su baja. Se da además la circunstancia de que sus ausencias coincidieron con derrotas del equipo en el Metropolitano ante el Atlético (5-2), en el Bernabéu ante el Manchester City (1-2), en la Supercopa de Arabia donde los de Xabi terminaron cayendo en la final ante el Barça (3-2), la eliminación en Copa en Albacete (3-2)... Y ahora vuelve a caerse en este choque decisivo ante el Benfica, en el que los de Arbeloa llegan con un gol de renta del partido de ida.

La realidad, como publicó en la tarde de ayer L'Equipe tras contrastar su información con el entorno del futbolista, es que Mbappé tuvo que "interrumpir el entrenamiento matutino debido a un dolor persistente en la rodilla izquierda. El delantero francés se sometió a pruebas por la tarde, que revelaron que la rodilla estaba lejos de recuperarse. Esa noche, algunas fuentes del Real Madrid coincidieron en privado en que era imposible alinearlo contra el club lisboeta. La duración de su ausencia no se ha determinado, pero implementar un protocolo de tratamiento se ha vuelto esencial", reveló el diario francés.

Kylian se sometió a una resonancia magnética el 31 de diciembre de 2025, en la que se descubrió una rotura del ligamento colateral externo que se había producido ante el Celta (7 de diciembre). El francés necesitaba tres semanas para recuperarse, pero regresó a los entrenamientos después de once días por la necesidad de un Xabi Alonso que se jugaba el puesto en la Supercopa de España. Al final, Kylian viajó y jugó 14 minutos en la final, donde el Madrid perdió contra el Barcelona el 11 de enero (3-2). Xabi fue despedido y el relevo lo tomó Arbeloa, que le ahorró el viaje de su debut en Albacete, donde se produjo la eliminación en Copa de los blancos (2-3) el 14 de enero, sin Mbappé. Pero desde entonces Arbeloa lo ha exprimido jugando los 90 minutos contra Mónaco, Levante, Villarreal, Benfica, Rayo, Valencia, Benfica y Osasuna. Solo le dio tregua en el partido de Liga ante la Real Sociedad en el Bernabéu, el 14 de febrero.

En marzo se irá de gira por Estados Unidos esté o no recuperado

Pero ahora la rodilla del francés, que no se ha recuperado de la lesión y está jugando diezmado, ha dicho basta. En Francia hay mucha preocupación por el estado del capitán de la selección, ya que este verano se jugará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Ahora se espera que Kylian descanse los próximos diez días (ante el Getafe el 2 de marzo en el Bernabéu y en Vigo el 7 de marzo) para poder estar disponible en los octavos de final de la Champions, en el caso de que el Real Madrid elimine esta noche al Benfica. El problema llegará después, con el parón por la ventana de selecciones que del 23 al 30 de marzo, en la que Francia se irá de gira por Estados Unidos porque Mbappé participará en esta gira, esté o no en condiciones de jugar.