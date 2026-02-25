Nadie ha valorado más que Wildens Leveque (Cáceres) desde la temporada 2004-05

Que Wildens Leveque es un jugador fundamental en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad no necesita ser refrendado por los números. Y que también es el mejor de la Segunda FEB en sus dos grupos, probablemente tampoco.

Pero es que su dominio estadístico está siendo tal que desafía las barreras del tiempo: nadie, desde la temporada 2004-05, supera en esta categoría los números que está acreditando en el Multiusos (17,7 puntos, 9,4 rebotes, 1,1 asistencias, 1,1 tapones, 0,9 robos, 67,5% en tiros de dos puntos y 73,1% en libres para una valoración global de 26,7 en 27:35 en pista).

En realidad, el único que tiene por encima entre los miles de jugadores que desde el 2000, cuando se creó esta liga con la denominación de LEB-2 (luego fue LEB Plata), es Thomas Terrell, que en aquella 2004-05 alcanzó unos estratosféricos 30,9 de valoración (23 puntos y 10,6 rebotes). Hay una sutil diferencia: lo logró permaneciendo en cancha casi ocho minutos más que su compatriota del Cáceres: 35:44.

Era una época en la que las piezas fundamentales de cada equipo, sobre todo a este nivel, recibían descansos muy eventuales. Terrell fue un jugador determinante, al igual que la mayoría de los que engrosan el cuadro de honor de ‘MVPs’ de la competición en estos 25 años. Al final de esta liga regular Leveque, salvo cataclismo, añadirá su nombre con letras muy doradas.

Thomas Terrell. / E. P.

Perfiles distintos

La mayor parte de los jugadores eran compatriotas de Terrell y Leveque y también interiores, como ambos. Buena parte de ellos aseguraron estar por encima de las ‘dobles figuras’ en puntos y rebotes, pero muy pocas veces superaron los 25 de valoración de media.

A algunos de ellos les sirvió la actual Segunda FEB como trampolín: Robert Johnson, Will Hanley, Ian O’Leary y jóvenes promesas como Marco Todorovic, Tyson Pérez, Millán Jiménez y Jean Montero terminaron siendo reclamados en la mismísima Liga Endesa. Mientras, Sergio de la Fuente la había disputado con anterioridad.

Leveque será el primer ‘MVP’ de un equipo extremeño en una liga en la que, además del propio Cáceres, anteriormente también estuvieron los equipos de Badajoz y Plasencia.

Su última exhibición fue el pasado domingo en Azkoitia ante el Biele ISB, logrando los 40 de valoración gracias a sus 29 puntos y 9 rebotes, aunque le quedó la espina clavada de la derrota en los últimos minutos y sus errores desde la línea de tiros libres (terminó con 15 de 23, víctima probablemente del cansancio acumulado).

Ahora tendrá la oportunidad de parar un poco ya que el próximo fin de semana no hay competición por las ‘ventanas FIBA’ y su equipo no regresa a a las pistas hasta el 7 de marzo ante el Logrobasket en el Multiusos cacereño.