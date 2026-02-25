Natalia Fischer (Extremadura-Ecopilas) y Claudia Peretti se visten de líderes en Andalucía

Natalia Fischer (Extremadura-Ecopilas) y Claudia Peretti (Olympia Selle Italia) firmaron este miércoles una jornada de máximo nivel en la Andalucía Bike Race by Garmin al imponerse en la tercera etapa, con salida y llegada en Jaén, y colocarse al frente de la clasificación general élite femenina. La pareja hispano-italiana completó los 52 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo en 2h 43m 30s, un registro que le permitió enfundarse el maillot púrpura de líderes.

La etapa arrancó muy rápida, con Adelheid Morath y Sandra Mairhofer tomando la iniciativa desde los primeros compases. Fischer y Peretti, sin embargo, no se descompusieron. «Al principio parecía que no era un buen día», admitió Peretti, que explicó que a partir de mitad de recorrido «aprendimos mucho y disfrutamos los últimos senderos técnicos». La ventaja de sus rivales nunca fue amplia y el dúo del Extremadura-Ecopilas y del Olympia Selle Italia fue dosificando esfuerzos hasta preparar su ataque final.

Golpe en la última subida

El movimiento decisivo llegó en la última ascensión exigente de la jornada, donde abrieron un hueco que ya no se cerró. Morath y Mairhofer terminaron segundas a 2m 11s, mientras que Janneke Kortekaas y Pilar Calderón fueron terceras a 3m 33s. Con esos tiempos, Fischer y Peretti pasan a liderar la general con 21 segundos de renta sobre Morath-Mairhofer y 3m 17s sobre Kortekaas-Calderón, con la cuarta pareja (Fassolis-Zarantonello) ya a casi 13 minutos.

Momento en el que Fischer y Peretti cruzan la meta. / Andalucía Bike Race by Garmin

El triunfo es también el primer golpe del proyecto actual en una carrera de referencia del BTT por etapas. La Andalucía Bike Race, con final en Córdoba, mantiene aún varios días exigentes, pero el Extremadura-Ecopilas afronta la cuarta etapa con el objetivo de gestionar esfuerzos y defender el maillot sin perder de vista a sus rivales directas. La ventaja es mínima y obliga a no fallar hoy.

Fischer subrayó que el liderato no cambia el plan: «Mañana es una etapa muy larga, con una subida de mitad para adelante. Cuando más duro, mejor. Intentaremos defender el maillot y seguro que lo disfrutaremos», apuntó la malagueña, que junto a Peretti afronta ahora varios días de carrera con el objetivo de mantenerse arriba.