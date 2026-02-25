Organizan una convivencia en Cáceres entre Sportmaking y Bàsquet Inca

Cáceres vivirá el próximo fin de semana una cita marcada más por los valores que por el marcador. El Club Deportivo Sportmaking recibirá al Club Ciutat d’Inca Bàsquet (Baleares) en una convivencia de hermanamiento que movilizará a más de 100 personas entre jugadores y familias y que convertirá el baloncesto en punto de encuentro entre entidades amigas.

La organización ha diseñado un calendario de encuentros con un enfoque claro: primar la convivencia sobre la competición. La programación deportiva se reparte entre el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, con partidos en el Pabellón V Centenario de Cáceres y en el Colegio Sagrado Corazón, sede principal de la actividad.

Entre los duelos previstos figuran cruces en categorías senior femenina, mini mixto, infantil femenino, infantil masculino, junior masculino/senior B y cadete femenino, en una planificación que busca que todas las plantillas compartan pista y experiencia durante el fin de semana.

Visita turística

Más allá del deporte, el hermanamiento incluye una propuesta abierta para familias y acompañantes: un paseo por la Ciudad Monumental el sábado a las 20.30 horas, con salida desde la Plaza Mayor. Será un recorrido por la zona antigua para reforzar la convivencia entre ambos clubes y conocer el patrimonio cacereño.

En la expedición balear figura como director deportivo José María Pedrera, exjugador nacido en Mérida, con trayectoria en la élite del baloncesto español tras disputar varias temporadas en la Liga ACB.

Desde el club anfitrión se apela a la implicación de la comunidad deportiva en un fin de semana condicionado por un calendario exigente -con la recuperación de una jornada suspendida-, y se pide comprensión y apoyo para ejercer de grandes anfitriones en una visita que pretende reforzar lazos también fuera de la cancha.