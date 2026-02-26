Fútbol | División de Honor Juvenil
Alberto Lopo se hace con las riendas del juvenil del Badajoz
El ex de Deportivo o Espanyol recala en la entidad blanquinegra
El Badajoz quiere revertir por completo la mala dinámica de su juvenil División de Honor y ha proporcionado un golpe de efecto desde el banquillo para lograrlo. Tras la destitución de David del Viejo el pasado martes, el cuadro pacense ha nombrado a Alberto Lopo como nuevo técnico del Juvenil A.
Lopo, de sobra conocido en el mundo del fútbol, cuenta en sus espaldas con más de 400 partidos en Primera División repartidos entre Espanyol (club del que llegó a ser capitán), Getafe y Deportivo de La Coruña.
Tras colgar las botas, Lopo comenzó su carrera como técnico. Su primera toma de contacto se produjo en el Inter Escaldes andorrano, club donde terminó su carrera como jugador, para pasar posteriormente a la cantera del Espanyol. Tras algo más de dos años en las categorías inferiores pericas, dio el salto al Cornellá en Segunda Federación, donde dirigió 12 encuentros con un balance de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas.
Ahora, Lopo llega al juvenil blanquinegro con el equipo a tres puntos del descenso y con el objetivo de mantener la categoría.
