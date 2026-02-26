El Cacereño-Unionistas apunta a unos 4.500 aficionados en el Príncipe Felipe

El Cacereño-Unionistas de este sábado (16.15) en el Príncipe Felipe camina hacia una fiesta ambiental considerable, sobre todo por lo que se espera en la grada: el cuadro charro movilizará a alrededor de mil aficionados y el decano extremeño quiere que todo apunte a una de las mejores entradas del curso; entre 4.300-4.500 personas en los graderíos. En Salamanca se ha establecido una previa organizada y diferentes acciones de animación antes del partido.

Con ese contexto, se trabaja con la previsión de un ambiente de los importantes, como ocurriera en la ida. Si el Cacereño suele moverse esta temporada en cifras habituales superiores a los 3.300 espectadores en casa y a ese suelo se le suma una ‘marea’ charra que en Salamanca se calcula cercana al millar, el partido puede irse perfectamente a un rango de 4.300–4.500 aficionados en el estadio. La estimación encaja, además, con el empuje que el propio club local ha buscado declarando el encuentro como Medio Día del Club, una fórmula que obliga a buena parte de sus abonados a pasar por caja mediante suplemento/entrada, con excepciones y precios reducidos para socios en función de la zona.

En casa

Esa decisión del Cacereño no solo persigue reforzar el apoyo local en una jornada de máxima expectación por lo que se juega el equipo de Julio Cobos; también sirve para ordenar una demanda que se ha disparado con la visita de Unionistas. El club verde fijó precios específicos para abonados y público general y, además, habilitó la posibilidad de retirar suplementos adicionales ‘de amigo de abonado’ hasta completar aforo en Preferencia. El Príncipe Felipe se prepara para una tarde con entradas por encima de lo normal, aunque también ha habido alguna queja sobre los suplementos y el plazo para los abonados, que ya se ha cerrado en cuanto a rebajas.

Con todo, una cuarta parte del foco estará inevitablemente en el colorido visitante. El fenómeno Unionistas se vuelve a medir fuera de casa en un desplazamiento asumible por carretera y con un partido que, por horario y rival, ha activado a su hinchada.

Si se cumple la previsión de 4.300–4.500 en la grada, el Príncipe Felipe vivirá una de sus citas más potentes del curso, con un doble empuje: el tirón de la afición salmantina --con entradas agotadas y ampliación de cupo, además de las que se han comprado por otras vías-- y el efecto llamada local del ‘medio día’, que suele movilizar a los abonados cuando el partido se vende como especial. A última hora de la mañana de este jueves, directamente, dicen fuentes del Cacereño, «serán sobre 900» las localidades vendidas, 850 las ‘controladas’ por el Cacereño.

El partido coincidirá también con el nacional de duatlón, para lo que se han establecido unas condiciones especiales a las que hay que atender.