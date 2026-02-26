El Cáceres aprieta en el cierre del mercado

Apura el Cáceres Patrimonio de la Humanidad los últimos momentos para inscribir jugadores en la Segunda FEB. Salvo un sustituto por lesión grave, ya no podrá subirse nadie al barco de Jacinto Carbajal desde las 14.00 horas de este viernes. El club tiene varias operaciones abiertas para tratar de incorporar un refuerzo, preferentemente en el juego interior, pero no está siendo fácil y no es descartable que todo se quede como está ahora.

Las limitaciones económicas y del propio mercado están marcando esta tarea. Hubo que pagar una cantidad por la rescisión del contrato de DJ Foreman y a su sustituto, Pearse Uniacke, se le firmó un contrato temporal de forma apresurada porque justo en ese momento se lesionó otro pívot, Luis García. Pero desde el principio se es consciente de que se trata de un jugador muy limitado técnicamente cuya permanencia pendía de un hilo. Y eso que cumplió en la pista del Caja87 y en el Multiusos contra el Jaén para a continuación pisar muy poco el parquet frente al Biele ISB.

Buscando centímetros

Lo ideal para el Cáceres sería encontrar otro pívot. Si no lo hace tendrá que quedarse con toda seguridad con Uniacke, que aun viniendo otro pívot podría tener alguna opción de quedarse vistos los problemas físicos de García, todavía reponiéndose del hombro.

Todos los expertos señalan que es la posición más difícil de encontrar en el mercado, aunque está habiendo muchos movimientos a distintos niveles. El club extremeño no ha tenido complejo en mirar en la Tercera FEB, que es de donde procede buena parte de su plantilla actual: Patrick Lima, Wildens Leveque, Juan Santos y el último en llegar, Lance-Amir Paul.

Erikas Kalinicenko, con el balón la pasada temporada. / Área 11

Kalinicenko, inscrito

Sí que es segura una novedad que se ha producido esta misma semana: la inscripción en la Federación Española de Baloncesto de Erikas Kalinicenko, lesionado hace casi un año de extrema gravedad en su rodilla izquierda y que cada vez está más cerca de reaparecer. Tras ser operado, su largo periodo primero de inactividad y después de entrenamiento a nivel individual va terminando para ver la luz al final de un tenebroso túnel: su reaparición en un partido oficial.

Él es el ‘fichaje’, debutando esta temporada quizás dentro de quince días en el partido a domicilio ante el Morón o bien en el de casa del 21 de marzo frente al Gijón. Entre medias está todavía el pulso contra el Logrobasket, el 7, pero en principio debe coger más ritmo competitivo.

En todo caso, no se espera que Kalinicenko se convierta en una pieza determinante como lo era la temporada pasada. Cuando se rompió el ligamento anterior era el máximo anotador del equipo con 13,6 puntos, promediando además 4,6 rebotes. Sí que se ha puesto mucha fe en que se convierta en un valor emergente saliendo del banquillo en un contexto en el que los suplentes no han tenido una gran aportación.