El Escayolas Paco ADC Baloncesto busca mantener su racha

El Escayolas Paco ADC Baloncesto quiere alargar su gran momento en Primera Nacional masculina de baloncesto este fin de semana, en una jornada 16 con varios duelos de interés y un choque clave ante el Maven Premium Guadalupe.

La jornada se abre este sábado con el Graginsa UBA Almendralejo, que recibe al San Antonio Cáceres Basket (17.00, en el pabellón Extremadura de Almendralejo). Un poco después, el Finca Sagrado Cáceres se mide al Verde y Sostenible Mérida Masculino (17.30, en el Juan Serrano Macayo de Cáceres).

Ya por la tarde, el Electromercantil CB Plasencia afronta una salida para jugar ante el CBA Spain (19.00, en el Colegio Maristas de Badajoz). Y como plato fuerte, el líder Escayolas Paco ADC Baloncesto buscará seguir en racha ante el Maven Premium Guadalupe (20.00, en el Juan Serrano Macayo de Cáceres).

La jornada se completa el domingo con el partido entre Vítaly La Mar BCBadajoz UEX y Politécnica UEX SM Basket, que se disputará por la mañana (10.30, en el Campus Universitario de Badajoz). En esta fecha descansa el BB Baloncesto Badajoz.

Liga Ribésalat

Además, en Primera Nacional femenina (jornada 14) habrá derbi extremeño en la Liga Ribésalat: el Toyota Novomotor San Antonio y el Baloncesto Badajoz se enfrentan el sábado a las 17.00, en el Colegio San Antonio de Padua.