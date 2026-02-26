Cinco atletas extremeños, a por las finales en el Campeonato de España en Valencia

durante 37s

Serán cinco los atletas con licencia de la Federación Extremeña que figuran en la lista de inscritos del Campeonato de España Absoluto de Short Track de este fin de semana (Valencia, Palacio Velódromo Luis Puig, del 27 de febrero al 1 de marzo): Samira Zarhloul (triple salto, Tenerife CajaCanarias) en mujeres, y en hombres Jorge Hernández (60 metros, Atletismo Badajoz), David García Zurita (400 metros, Atletismo Badajoz), David Barroso (800 metros, Capex) y Daniel López Vergel (1.500 metros, Capex). La cita, además de repartir títulos nacionales, se presenta como un examen clave de cara a la gran meta invernal: el Mundial Indoor de Polonia (Kujawy Pomorze), del 20 al 22 de marzo, para el que muchos atletas apuran sus opciones con marcas y puestos de prestigio.

Jorge Hernández aparece con el segundo mejor registro de salida en el 60, una prueba en la que ya el pasado año fue plata.También concentra miradas David García Zurita, olímpico y uno de los referentes del 400 nacional, en una distancia siempre muy táctica bajo techo y en la que la gestión de rondas y el estado de forma marcan diferencias. En el salto triple, Samira Zarhloul afronta un concurso en el que el objetivo pasa por acercarse a sus mejores registros para pelear por puestos de finalista. Y en el mediofondo, el regreso de David Barroso al 800 y la presencia de Daniel López Vergel en 1.500 completan un bloque extremeño que viaja con la ambición de entrar en finales y, si el fin de semana acompaña, asomarse a las plazas de honor.

El Capex

A esa nómina con licencia extremeña se suma la participación de atletas inscritos por clubes de la región, lo que amplía la presencia extremeña en el Nacional: el Capex femenino aporta a Elisa Lorenzo (400), Alicia Recio (1.500) y Paula López (altura); el Atletismo Badajoz masculino contará con Arturo Armisén (60 vallas); y el Capex masculino de División de Honor presenta un bloque amplio con Arnau Monné (60), Dani Rodríguez (200), Óscar Crespo (400), Gonzalo Sabín (60 vallas), Marcos Hernansanz (1.500), Manel Pagès (pértiga), Nacho Bernardo (altura) y Txema Barrieta (relevo).

Además, el equipo de Villafranca de los Barros celebra un hito: ha clasificado por primera vez en su historia el relevo mixto 4x400 para un Campeonato de España, un estreno que redondea la participación del club en la gran cita bajo techo.

Todo ello vuelve a poner sobre la mesa una reivindicación recurrente desde el atletismo extremeño: competir el invierno al máximo nivel sin una pista cubierta en la comunidad obliga a muchos atletas a preparar la temporada con desplazamientos continuos fuera de la región, una dificultad añadida en el camino hacia los campeonatos nacionales y, este año, hacia un Mundial Indoor que ya asoma en el horizonte inmediato.