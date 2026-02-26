Fran Beltrán "bendice" la nueva ciudad deportiva del Mérida

Seguramente, si se hiciera una encuesta entre los aficionados del Mérida sobre la continuidad de Fran Beltrán la próxima temporada en el banquillo romano, la inmensa mayoría votaría a favor de que siguiera, más allá de si termina clasificando al equipo para la promoción de ascenso o no. Lo que ocurre es que esto mismo hubiera pasado con los tres últimos que acabaron las tres pasadas campañas -Juanma Barrero, David Rocha y Sergi Guilló- y, por unos motivos u otros, ninguno continuó.

Todavía quedan tres (o quizá cuatro) meses de emocionante competición como para sacar ahora este debate, pero lo que sí es cierto es que el técnico emeritense, aunque quizá no llegue a utilizarla, bendice la construcción de la nueva ciudad deportiva romana.

«Un paso importantísimo»

Para Beltrán, «es un paso importantísimo para el club a todos los niveles. Es muy tentador para cualquier jugador de España que, cuando aparezca la opción de Mérida, sepa que va a tener esas instalaciones. Para los técnicos es maravilloso el hecho de poder funcionar en una ciudad deportiva». Reconocía que «a lo largo del año hemos mejorado mucho en los medios».

Quiso destacar que «me gusta que el Mérida empiece las obras antes de presentar el proyecto. Sabemos que en otros clubes se promete y no se hace, pero esto es algo que va muy en serio, que va muy rápido y que eleva al Mérida al siguiente nivel».

Celta Fortuna, lo inmediato

Para que las nuevas instalaciones sean una realidad todavía quedan algunos meses. Ahora toca centrarse en lo inmediato y eso pasa por la visita del sábado (16.00 horas) al Celta Fortuna. Para este encuentro, Beltrán no podrá contar con Vergés, sancionado por acumulación de tarjetas, ni con los lesionados Jacobo Martí y Gaizka Martínez.

El que viajará será Carlos Doncel, cuyas sensaciones son «cada día mejores; su nivel de confianza va en aumento». Avisaba el técnico de que «no va a partir de inicio, pero tiene posibilidades más que reales de redebutar». Explicaba que el caso del jugador «es una cuestión progresiva: ha parado tanto tiempo que, hasta a nivel de forma, aunque la recupera pronto, necesita ese punto de minutos y competitividad para sentirse al cien por cien. Ahora no hay lesión».

Con respecto a los dos lesionados, Jacobo volverá «si no es la que viene, la siguiente», mientras que Gaizka «la que viene estará».

Jugada del Mérida-Cacereño del pasado fin de semana. / Javi Cintas

Rui Gomes, entre el talento y el rigor

El que ha acumulado hasta cuatro titularidades consecutivas ha sido Rui Gomes, a quien se le ha visto en este tramo tanto su calidad individual —coronada con un gol— como sus dificultades en el rigor defensivo.

En este sentido, su entrenador indicaba que «la actitud de Rui está siendo buena; luego está la naturaleza de cada jugador. En estos partidos ha podido decidir el resultado, como el día de Avilés; en el resto no ha tenido ese puntito de suerte».

Ante este tipo de jugadores con tanta calidad diferencial, «hay que ver lo que te da y lo que te quita en su conjunto: si todo lo bueno que hace lo traduce en asistencias y goles, podrá tener ciertas libertades; si no, tendrá que aportar más de la otra manera o será más difícil que juegue de inicio».

Reconocía Beltrán que la titularidad continuada del portugués venía explicada porque «para mí era muy importante —y creo que no nos ha costado puntos— que Rui se enganchara, que sintiera la confianza del entrenador. Con la calidad que tiene, debe marcar diferencias en cifras». Ha jugado tanto en banda como por detrás del punta: «por fuera es imprevisible y por dentro está más cerca de la finalización y del último pase. Ponerlo en una posición u otra depende más de lo que pensemos a nivel defensivo».

La expedición romana saldrá este viernes a las 7.30 y tiene previsto realizar una sesión de entrenamiento en Vigo a las 17.30.