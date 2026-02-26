Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tiro con arco

Sierra de Fuentes acoge dos Grandes Premios de España de tiro con arco

200 participantes de las modalidades 3D y campo competirán este fin de semana

Competición de tiro con arco 3D.

Competición de tiro con arco 3D. / Fbtarc

Javier Ortiz

Javier Ortiz

Cáceres

Sierra de Fuentes acogerá el próximo fin de semana, sábado y domingo, una doble cita nacional con dos Grandes Premios de España de tiro con arco: uno de la especialidad 3D y otro de tiro de campo. El evento reunirá a más de 200 participantes.

La prueba fue presentada por el diputado provincial de Deportes, Pablo López, junto a José María Rioja, vicepresidente de la Federación Española de Tiro con Arco, y el alcalde de Sierra de Fuentes, Sergio Domínguez. López destacó el apoyo institucional y la proyección del evento para la provincia, reivindicando el deporte como herramienta de dinamización y “motor de desarrollo, cohesión social y promoción del territorio”. También subrayó el atractivo del enclave natural en el que se desarrollarán las competiciones.

Participación, igualdad y formato para facilitar los desplazamientos

José María Rioja agradeció el apoyo y recordó que esta cita se celebra en la provincia por cuarto año consecutivo. En el Gran Premio de 3D, que además abre el calendario nacional, competirán 161 arqueros y arqueras (94 hombres y 67 mujeres), destacando el aumento de la presencia femenina en un deporte “igualitario”.

Para el domingo, en la modalidad de tiro de campo, la inscripción alcanza los 99 participantes (60 hombres y 39 mujeres). Rioja explicó que se hará un único recorrido en campo para evitar horarios excesivos a quienes viajan desde lejos, ya que acudirán deportistas de todas las autonomías.

El vicepresidente federativo remarcó además el alto nivel de los inscritos: estos campeonatos son clave para la preparación y la selección de deportistas de cara al campeonato del mundo, con presencia de ocho campeones del mundo entre los participantes.

Impacto local e invitación al público

Por su parte, el alcalde Sergio Domínguez agradeció la elección del municipio como sede y recalcó el impacto que tendrá para Sierra de Fuentes: una oportunidad para dar a conocer la localidad a través del deporte y la naturaleza. Domínguez insistió en la apuesta municipal por este tipo de eventos como motor de participación, convivencia y promoción local, e invitó al público a vivir la cita en directo.

