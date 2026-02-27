El Cacereño encara ante el Unionistas su enésima final

El Cacereño vuelve al Príncipe Felipe con la sensación de que, pese a la derrota en Mérida, el camino es el correcto. «No me gusta perder, ni siquiera cuando jugamos mal, pero allí miramos hacia adelante, llegamos, generamos ocasiones muy claras y no estuvimos acertados; ellos sí», resumió Julio Cobos en la previa del choque ante Unionistas de Salamanca, que se disputa este sábado (16.15 horas). El técnico verde quiere quedarse con el poso competitivo de las últimas semanas: «Las sensaciones fueron buenas pese al resultado».

El rival llega en su mejor momento del curso: tres victorias consecutivas para salir de la zona baja y coger aire. Cobos lo tiene claro: «Están haciendo muy bien las cosas. Han respirado y ahora están en muy buen momento». Precisamente por eso, el entrenador insiste en que no hay margen para despistes: «Tenemos otra final en casa». La necesidad aprieta, pero el mensaje es de calma: sin mirar más lejos, partido a partido, y con una idea fija, convertir en gol lo que el equipo está generando. «Al final todo depende del acierto», repitió.

En el vestuario se habla poco de cuentas y mucho de preparación mental. El Cacereño lleva varias jornadas rozando la salida de la zona roja, sin terminar de dar el salto definitivo, y Cobos trabaja para que esa circunstancia no se convierta en ansiedad. «Trato de que no sea así. Ojalá ganemos y se den los resultados para salir, pero vamos a tener que luchar hasta el último partido por el objetivo de salvar la categoría», señaló.

Dos delanteros

Esa evolución también se ve en el dibujo. Cobos ha encontrado comodidad con el sistema de dos delanteros, un cambio que ha dado más presencia en área. «Estamos pisando mucha área y el equipo se siente más cómodo. Jugando con dos puntas estamos haciendo buenos partidos y las cosas que funcionan es mejor no tocarlas mucho», explicó. El plan es una herramienta para competir y para discutir cada detalle: la segunda jugada, el centro lateral, la presión tras pérdida.

Alineaciones probables del Cacereño-Unionistas. / EP

El problema es que la pizarra llega con asteriscos. Para recibir a Unionistas, el Cacereño arrastra bajas importantes: Osama, Barrios y Berlanga están descartados y Sanchidrián es duda, a la espera de sensaciones. «Molestias en isquios y pequeñas contracturas», detalló Cobos, que también pidió paciencia con Berlanga: «Todavía necesita tiempo». Con bajas o sin ellas, el discurso es el mismo: mantener el nivel competitivo y añadir lo que faltó en Mérida, el golpe final.

El rival

Enfrente, un Unionistas que también mide el partido como paso hacia la tranquilidad. Su entrenador, Mario Simón, no escatimó elogios: «El Cacereño está en muy buen momento a pesar de perder en Mérida. Se ha reforzado bien, tiene experiencia y compite muy bien. Con Ajenjo y Nico en el doble pivote hay trabajo hecho; tiene mucho mérito llevar siete temporadas con el mismo míster». El técnico salmantino admite que ganar sería «un paso muy importante» para abrir distancia con el descenso y espera un desplazamiento masivo: alrededor de mil aficionados para empujar en un duelo que promete intensidad.

Cobos, mientras, agradece el crecimiento de la grada propia. El domingo pasado hubo 2.000 personas y el club espera otra buena entrada. «Esto es patrimonio del Cacereño: su afición. Si queremos un Cacereño más grande es importantísimo contar con un buen número de aficionados», recordó. El Príncipe Felipe, además, será un factor: Cobos dio las gracias «por anticipado» a una afición que se está sumando y que empuja también fuera. Con un Unionistas arropado por los suyos, el encuentro se jugará a ritmo alto, con duelos constantes y con la obligación de ser contundente en las áreas. En esa frontera se decidirá una tarde que vale más que tres puntos: vale confianza. Y en la lucha por la permanencia, cada victoria cambia el ánimo de toda una semana.

Con el equipo atacando con dos puntas, el reto es ahora convertir las ocasiones en goles para dejar atrás la zona roja de la clasificación.