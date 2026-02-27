Cáceres parece que se ha apuntado al deporte como otra forma de atraer turismo con eventos como este...

Sin duda. Hasta hace unos años era una ciudad que se conocía afuera por su patrimonio histórico, y parecía que el turismo solo venía a ver nuestra joya de la corona, que es la ciudad monumental. Unos años después, la gastronomía también se convirtió en un polo de atracción, y hoy el deporte es una pieza clave en ese turismo. Durante los fines de semana de temporada somos muchas las familias que nos movemos buscando un evento deportivo. La Copa de España de escalada nos va a permitir ver una prueba de primer nivel y disfrutar de un espectáculo único y muy entretenido. Además, será en una infraestructura que es referente internacional, el RocódromoAlberto Ginés, que nos ayudará a darle todavía más nivel. Nos da un poco de pena que no sea en la plaza Mayor y perder esa foto tan icónica con la Torre de Bujaco o el Arco de la Estrella detrás de los escaladores, pero este es un sitio que hay que poner en valor.

Al final final esta ciudad va a ser experta en escalada...

No sabíamos lo que era la velocidad, la dificultad, el boulder… y ahora ya nos familiarizamos. Todos tenemos un escalador dentro, ¿no? Incluso es una satisfacción ver cómo los más pequeños van a escalar. Hace unos años que hubiese un rocódromo en un parque parecía un absurdo y ahora hay demanda. Ver a los más pequeños practicando una actividad deportiva ya es un éxito.

Dicen los expertos que esta instalación es una barbaridad...

Yo no soy experto, pero me impresiona cada vez que entro. Mirar para arriba y ver cómo lo tenemos encima de nuestras cabezas, y sobre todo la facilidad con la que lo hacen, es sorprendente. Quienes lo usan y saben de esto dicen que es un rocódromo envidiado en cualquier parte del mundo, que es el único que hay en Europa de carácter público. Eso nos posibilita no solo acoger pruebas como esta, sino que los jóvenes deportistas, no solo de Extremadura sino de España, puedan venir a Cáceres a entrenar sin tener que ir fuera. Cuando veía la historia de Alberto, que se tenía que ir a Francia o al extranjero para entrenar, eso tiene un coste personal y familiar muy alto. Este calibre en una ciudad como Cáceres, en una región como Extremadura, es algo que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos.

¿Contentos con la apuesta por ser Ciudad Europea del Deporte?

Mucho. Es un reconocimiento al trabajo de los últimos tiempos desde lo público, pero también desde las familias. Lo logramos gracias a los clubes, las federaciones, las asociaciones y a los padres y madres que fomentan el deporte en los más pequeños. Vamos a albergar más de doce pruebas de calendario nacional de diferentes disciplinas.