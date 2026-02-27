El Mérida necesitará de su mejor versión en Vigo

Desde que el Mérida compite en Primera Federación arrastra un mal endémico: su rendimiento a domicilio está muy por debajo del que firma en el Romano José Fouto. Fuera de casa, sus números son los de un equipo de mitad de tabla hacia abajo; en casa, en cambio, suele ser de los más fiables. De hecho, ahora mismo lidera la clasificación de local con 29 puntos, los mismos que el Real Madrid Castilla.

Lejos del Romano, el conjunto de Fran Beltrán apenas ha sumado nueve puntos, fruto de dos victorias y tres empates. Unos guarismos que explican por qué cualquier botín fuera se celebra y por qué el objetivo pasa por seguir afianzando el fortín en casa.

Con ese contexto, el Mérida visita este sábado (16.00 horas) al Celta Fortuna, un rival exigente y con la clasificación de su lado. «Es un equipo sin presión porque es consciente de que no va a ser campeón, pero va a jugar playoff; su posición es cómoda y puede jugar suelto», explicó Beltrán. El filial olívico es segundo, a nueve puntos del líder Tenerife, con diez de ventaja sobre el sexto, el Real Madrid Castilla, y ocho sobre su perseguidor, el Pontevedra.

El Mérida llega quinto, empatado a puntos con el Castilla y a tiro de los equipos que le preceden: está a uno del Bilbao Athletic y a dos del Pontevedra. Un tramo alto apretado en el que cada detalle suma.

Bajas romanas

Para este partido, Beltrán no podrá contar con Vergés (sancionado) ni con los lesionados Jacobo Martí y Gaizka Martínez. La buena noticia es que Carlos Doncel ha entrado en la convocatoria y podría disponer de minutos en la segunda parte.

Alineaciones probables para el Celta Fortuna-Mérida de este sábado. / EP

El principal quebradero de cabeza del técnico puede estar en los laterales, una decisión condicionada por el plan de partido: «El por qué jugador me decante va a estar muy condicionado al plan». En el derecho, comparó perfiles: «Pipe es un lateral de jugar muy por fuera y Raúl Beneit, fuera de sitio, jugó muy bien y nos dio cosas por dentro». En el izquierdo, sin Vergés, también hay matices: «Javi Lancho no tiene tanto recorrido, ayuda más en salida; Manu Rivas tiene mucha capacidad y talento ofensivo. En función de lo que decidamos, elegiremos».

Otra incógnita está en la banda derecha. En las últimas jornadas el titular ha sido Rui Gomes, pero tras cumplir sanción podría reaparecer Javi Areso. Beltrán también maneja alternativas como el propio Beneit e incluso Sofiane. No se descarta, además, una pequeña variación táctica con dos delanteros, juntando al francés con Hallsson. Ya lo probaron durante algunos minutos la semana pasada, aunque con el primero cayendo a un costado.

Reto difícil, pero no imposible

Beltrán no escondió la dificultad del reto, pero tampoco cerró la puerta al triunfo: ganar en Barreiro «no es imposible; somos conscientes de contra quién jugamos y la tabla no dice mentiras». También subrayó la identidad del filial: «Con sus matices, es un club que ha marcado una identidad con la que se sienten muy a gusto».

En cuanto a la propuesta, dejó abierta la posibilidad de no repetir el guion habitual que otros equipos están utilizando: «El Celta es un equipo que provoca que todo el mundo cambie: línea de cinco, presión con línea de tres, emparejamientos de los dos mediocentros… Todo el mundo le propone ese espejo y está ganando a todo el mundo. Vamos a ver si haciendo las cosas de otra manera tenemos la capacidad de competirles bien».

El partido se jugará finalmente en Barreiro, pese a que existió la opción de trasladarlo a Balaídos. Un campo más pequeño y, a priori, en peores condiciones: «No nos viene bien, aunque lo más peligroso no es dónde jugamos, sino el rival». En cualquier caso, Beltrán apuntó que el escenario «no varía en exceso el plan», aunque admitió que le hubiera gustado medirse en un estadio como Balaídos: «Los que jugamos en esta categoría queremos ir dando pasos para llegar a esos estadios; cuando se da la oportunidad de vivirlo in situ es más ilusionante».

En el Celta Fortuna, Fredi Álvarez tiene la baja por sanción de Miller y por lesión las de Hugo Burcio y Joel López. Sí estará Hugo González, máximo goleador del equipo con nueve tantos, pese a que tuvo que retirarse con molestias el pasado domingo. También regresa Pablo Gavián, ya con el alta médica.