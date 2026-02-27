El Mideba se enfrenta a su reciente verdugo en la Copa, el Amivel

El Mideba Extremadura afronta este sábado, a partir de las 18.00 horas, un nuevo desafío correspondiente a la jornada 14 de la Superliga de baloncesto en silla de ruedas. El conjunto extremeño visitará al Amivel Reyes Gutiérrez en la localidad de Vélez-Málaga.

El equipo pacense encara este compromiso en un momento clave. Es una nueva oportunidad para medir la evolución del grupo ante uno de los rivales más exigentes del campeonato.

El técnico del Mideba, Álex Carrillo, ha explicado que durante la semana el trabajo se ha centrado especialmente en corregir los errores en las pérdidas de balón, un aspecto que considera determinante para poder competir al máximo nivel. Asimismo, ha destacado que el equipo continúa enfocado en crecer como bloque, ajustando detalles tanto en ataque como en defensa.

Rival reciente

Enfrente estará un Amivel Reyes Gutiérrez situado en la parte alta de la clasificación, que llega además reforzado anímicamente tras haber conseguido el tercer puesto en la Copa del Rey y mantener vivas sus aspiraciones europeas. Además, el Amivel fue el equipo que eliminó al Mideba en los cuartos de final de la Copa la semana pasada. Según señala Carrillo, el conjunto malagueño destaca por ser un equipo compacto, fuerte físicamente y muy sólido en su estructura de juego, lo que obligará al Mideba a ofrecer su mejor versión durante los cuarenta minutos.

Pese a la dificultad del reto, el entrenador extremeño confía en las herramientas de su plantilla y en la capacidad competitiva del grupo. El mensaje es claro: el equipo viajará a Málaga con ambición, dispuesto a dar la sorpresa y a pelear cada balón. La intención es dar lo mejor, mantener la concentración y demostrar el crecimiento que el conjunto viene trabajando en las últimas semanas.