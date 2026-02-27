El Miralvalle trata de motivarse ante el Magec Tías Lanzarote

El Hierros Díaz Extremadura Miravalle intenta terminar lo más arriba posible en la clasificación del grupo A de la Liga Femenina 2, aunque su destino ya está marcado porque no jugará ni la fase de ascenso ni descenderá. En esta búsqueda de motivaciones, más por el orgullo profesional que por lo meramente deportivo, se encuadra la visita del Magec Tías Lanzarote contra la violencia de género. El choque es a las 18.30 horas en ‘la Bombonera’.

Quizás para buscar inspiración desde la grada, las propias jugadoras del conjunto placentino han publicado un vídeo esta semana pidiendo «que ruja» la afición, seguramente intentando no caer en una inercia negativa por el hecho de que no haya nada tangible en juego. El Miralvalle es décimo con un balance de 7-12.

Con siete jornadas todavía por jugarse —la liga regular no concluye hasta el 18 de abril—, ni el vestuario ni la propia entidad quieren que se les haga eterno este tiempo que resta, así es que el camino más recomendable es, como mínimo, intentar dejar buenas sensaciones y mejorar a nivel individual y como colectivo.

Enfrente, el conjunto canario está en una tesitura muy similar: undécimo puesto, con 6-13. En sus filas está Sira Hisado, una base originaria de Malpartida de Plasencia que inició su andadura en el Miralvalle.